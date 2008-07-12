Матч завершен
Шинник
Ярославль
0:0
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 13 тур

РПЛ,

13 тур

Россия
12 июля 2008, 18:00 МСК
12.07.2008, 18:00 МСК
суббота
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы