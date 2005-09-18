Матч завершен
Шинник
Ярославль
3:1
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 23 тур

РПЛ,

23 тур

Россия
18 сент. 2005, 17:00 МСК
18.09.2005, 17:00 МСК
воскресенье
Игорь Захаров
Игорь Захаров
Главный Судья
Составы