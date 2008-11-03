Матч завершен
Крылья Советов
Самара
4:0
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 27 тур

РПЛ,

27 тур

Россия
3 нояб. 2008, 15:00 МСК
3.11.2008, 15:00 МСК
понедельник
Альмир Каюмов
Альмир Каюмов
Главный Судья
Составы