Матч завершен
Крылья Советов
Самара
1:0
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 8 тур

РПЛ,

8 тур

Россия
15 мая 2005, 17:00 МСК
15.05.2005, 17:00 МСК
воскресенье
Юрий Ключников
Юрий Ключников
Главный Судья
Составы