Сибирь - Крылья Советов: 10 мая 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
Чижек 8
Медведев 17
Климавичус 68
Астафьев 80
4:1

Сибирь - Крылья Советов: 10 мая 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Ткачев 6
РПЛ, 10 тур

РПЛ,

10 тур

Россия
10 мая 2010, 10:30 МСК
10.05.2010, 10:30 МСК
понедельник
Альмир Каюмов
Альмир Каюмов
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Сибирь
мин
0
Ковалевски
Войцех Ковалевски
90
0
Аравин
Алексей Аравин
90
0
Бухряков
Денис Бухряков
90
0
Филипенко
Егор Филипенко
90
0
Валентич
Никола Валентич
90
0
Чижек
Томаш Чижек
8'
8'
55
0
Макаренко
Александр Макаренко
90
0
Нагибин
Иван Нагибин
62
0
Астафьев
Максим Астафьев
80'
80'
90
0
Медведев
Алексей Медведев
17'
17'
90
0
Шевченко
Игорь Шевченко
69
Запасные
0
Солосин
Алексей Солосин
-
0
Климавичус
Арунас Климавичус
68'
28
0
Молош
Дмитрий Молош
-
0
Шуленин
Александр Шуленин
-
0
Дегтярев
Александр Дегтярев
21
0
Васильев
Алексей Васильев
35
0
Шумов
Александр Шумов
-
Крылья Советов
мин
0
Лобос
Эдуардо Лобос
90
0
Будылин
Сергей Будылин
90
0
Таранов
Иван Таранов
71
0
Белозеров
Александр Белозеров
90
0
Дрмич
Горан Дрмич
90
0
Ткачев
Сергей Ткачев
6'
6'
90
0
Джорджевич
Ненад Джорджевич
90
0
Петрович
Бранимир Петрович
46
0
Гриднев
Даниил Гриднев
90
0
Аджинджал
Руслан Аджинджал
90
0
Стрелков
Игорь Стрелков
58
Запасные
0
Цыган
Николай Цыган
-
0
Васиев
Фарход Васиев
-
0
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
-
0
Бобер
Антон Бобер
44
0
Савин
Евгений Савин
32
0
Салугин
Александр Салугин
-
0
Алхазов
Александр Алхазов
19

События

Матч окончен 4:1
ГОЛ! 4:1
Максим Астафьев
80'
71'
Замена
Александр Алхазов
Иван Таранов
Замена
Александр Дегтярев
Игорь Шевченко
69'
ГОЛ! 3:1
Арунас Климавичус
68'
Замена
Арунас Климавичус
Иван Нагибин
62'
58'
Замена
Евгений Савин
Игорь Стрелков
Замена
Алексей Васильев
Томаш Чижек
55'
46'
Замена
Антон Бобер
Бранимир Петрович
ГОЛ! 2:1
Алексей Медведев
17'
ГОЛ! 1:1
Томаш Чижек
8'
6'
ГОЛ! 0:1
Сергей Ткачев

Прошлые матчи

17.03.2018 17 марта 2018 сб 13:00
Сибирь
0 : 1
Крылья Советов
17.03.2018 17 марта 2018 сб 13:00
Сибирь
0
Крылья Советов
1
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 18:00
Крылья Советов
3 : 0
Сибирь
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 18:00
Крылья Советов
3
Сибирь
0
14.03.2015 14 марта 2015 сб 12:30
Крылья Советов
2 : 1
Сибирь
14.03.2015 14 марта 2015 сб 12:30
Крылья Советов
2
Сибирь
1
10.08.2014 10 авг. 2014 вс 15:00
Сибирь
0 : 2
Крылья Советов
10.08.2014 10 авг. 2014 вс 15:00
Сибирь
0
Крылья Советов
2
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 17:30
Крылья Советов
1 : 1
Сибирь
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 17:30
Крылья Советов
1
Сибирь
1
10.05.2010 10 мая 2010 пн 10:30
Сибирь
4 : 1
Крылья Советов
10.05.2010 10 мая 2010 пн 10:30
Сибирь
4
Крылья Советов
1
24.09.2008 24 сент. 2008 ср 17:00
Крылья Советов
0 : 2
Сибирь
24.09.2008 24 сент. 2008 ср 17:00
Крылья Советов
0
Сибирь
2

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