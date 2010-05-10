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События
Матч окончен 4:1
ГОЛ! 4:1
80'
71'
Замена
Замена
69'
ГОЛ! 3:1
68'
Замена
62'
58'
Замена
Замена
55'
46'
Замена
ГОЛ! 2:1
17'
ГОЛ! 1:1
8'
6'
ГОЛ! 0:1
Прошлые матчи
Новости
Большое интервью с Рыжиковым − ему 40, а он еще играет. Откуда силы? Что понял о жизни? О чем жалеет?
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18 сентября 2020, 11:30
5
24 июля 2020, 17:30
8
03 марта, 18:09
10 ноября 2020, 15:42
16 октября 2020, 11:26
31 июля 2020, 17:45
28 июля 2020, 10:38
25 июля 2020, 20:15