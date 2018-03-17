Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
0:1
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Чочиев 7
ФНЛ, 28 тур

ФНЛ,

28 тур

Россия
17 марта 2018, 13:00 МСК
17.03.2018, 13:00 МСК
суббота
Составы
Крылья Советов
мин
-
Бурлак
Тарас Бурлак
90
-
Корниленко
Сергей Корниленко
90
-
Ланин
Олег Ланин
90
-
Соболев
Александр Соболев
90
-
Чочиев
Алан Чочиев
7'
7'
90