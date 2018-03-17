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Футбол
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MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
0:1
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Чочиев 7
ФНЛ, 28 тур
ФНЛ,
28 тур
Россия
17 марта 2018, 13:00 МСК
17.03.2018, 13:00 МСК
суббота
Составы
Крылья Советов
мин
-
Бурлак
Тарас Бурлак
90
-
Корниленко
Сергей Корниленко
90
-
Ланин
Олег Ланин
90
-
Соболев
Александр Соболев
90
-
Чочиев
Алан Чочиев
7'
7'
90