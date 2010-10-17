Крылья Советов - Сибирь: 17 октября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Яковлев 48
1:1

Крылья Советов - Сибирь: 17 октября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
Ойеволе 41
РПЛ, 24 тур

РПЛ,

24 тур

Россия
17 окт. 2010, 17:30 МСК
17.10.2010, 17:30 МСК
воскресенье
Вячеслав Харламов
Вячеслав Харламов
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Крылья Советов
мин
0
Лобос
Эдуардо Лобос
90
0
Леилтон
Леилтон
90
0
Таранов
Иван Таранов
90
0
Джорджевич
Ненад Джорджевич
90
0
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
0
Яковлев
Павел Яковлев
48'
48'
90
0
Соснин
Антон Соснин
90
0
Иванов
Олег Иванов
90
0
Кузнецов
Дмитрий Кузнецов
90
0
Самсонов
Олег Самсонов
85
0
Савин
Евгений Савин
75
Запасные
0
Цыган
Николай Цыган
-
0
Васиев
Фарход Васиев
-
0
Бобер
Антон Бобер
5
0
Ковба
Денис Ковба
-
0
Эскобар
Хуан Карлос Эскобар
-
0
Костяев
Дмитрий Костяев
-
0
Елич
Драган Елич
15
Сибирь
мин
0
Вашек
Петр Вашек
90
0
Аравин
Алексей Аравин
90
0
Выходил
Томаш Выходил
90
0
Стив
Стив
90
0
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
41'
41'
90
0
Галиулин
Вагиз Галиулин
87
0
Шумуликоски
Величе Шумуликоски
90
0
Нагибин
Иван Нагибин
90
0
Антипенко
Александр Антипенко
28
0
Чижек
Томаш Чижек
67
0
Шевченко
Игорь Шевченко
90
Запасные
0
Солосин
Алексей Солосин
-
0
Филипенко
Егор Филипенко
-
0
Астафьев
Максим Астафьев
3
0
Дегтярев
Александр Дегтярев
23
0
Зуев
Леонид Зуев
-
0
Каньяс
Рохер Каньяс
62
0
Беляев
Роман Беляев
-

События

Матч окончен 1:1
90'
Желтая карточка
Рохер Каньяс
90'
Желтая карточка
Адесойе Ойеволе
87'
Замена
Максим Астафьев
Вагиз Галиулин
Замена
Антон Бобер
Олег Самсонов
85'
Замена
Драган Елич
Евгений Савин
75'
67'
Замена
Александр Дегтярев
Томаш Чижек
ГОЛ! 1:1
Павел Яковлев
48'
45'
Желтая карточка
Вагиз Галиулин
41'
ГОЛ! 0:1
Адесойе Ойеволе
Желтая карточка
Олег Иванов
34'
33'
Желтая карточка
Игорь Шевченко
28'
Замена
Рохер Каньяс
Александр Антипенко
19'
Желтая карточка
Величе Шумуликоски

Прошлые матчи

17.03.2018 17 марта 2018 сб 13:00
Сибирь
0 : 1
Крылья Советов
17.03.2018 17 марта 2018 сб 13:00
Сибирь
0
Крылья Советов
1
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 18:00
Крылья Советов
3 : 0
Сибирь
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 18:00
Крылья Советов
3
Сибирь
0
14.03.2015 14 марта 2015 сб 12:30
Крылья Советов
2 : 1
Сибирь
14.03.2015 14 марта 2015 сб 12:30
Крылья Советов
2
Сибирь
1
10.08.2014 10 авг. 2014 вс 15:00
Сибирь
0 : 2
Крылья Советов
10.08.2014 10 авг. 2014 вс 15:00
Сибирь
0
Крылья Советов
2
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 17:30
Крылья Советов
1 : 1
Сибирь
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 17:30
Крылья Советов
1
Сибирь
1
10.05.2010 10 мая 2010 пн 10:30
Сибирь
4 : 1
Крылья Советов
10.05.2010 10 мая 2010 пн 10:30
Сибирь
4
Крылья Советов
1
24.09.2008 24 сент. 2008 ср 17:00
Крылья Советов
0 : 2
Сибирь
24.09.2008 24 сент. 2008 ср 17:00
Крылья Советов
0
Сибирь
2

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