Крылья Советов

Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
мин
мин
0
Стив
Стив
90
События
Матч окончен 1:1
90'
Желтая карточка
90'
Желтая карточка
87'
Замена
Замена
85'
Замена
75'
67'
Замена
ГОЛ! 1:1
48'
45'
Желтая карточка
41'
ГОЛ! 0:1
Желтая карточка
34'
33'
Желтая карточка
28'
Замена
19'
Желтая карточка
Прошлые матчи
Новости
Большое интервью с Рыжиковым − ему 40, а он еще играет. Откуда силы? Что понял о жизни? О чем жалеет?
5
18 сентября 2020, 11:30
5
24 июля 2020, 17:30
8
03 марта, 18:09
10 ноября 2020, 15:42
16 октября 2020, 11:26
31 июля 2020, 17:45
28 июля 2020, 10:38
25 июля 2020, 20:15