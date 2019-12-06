Матч завершен
Ним
Ним
0:4
Матч завершен
Лион
Лион
Депай 16
Депай 64
Ауа 71
Андерсен 79
Лига 1, 17 тур

Лига 1,

17 тур

Франция
6 дек. 2019, 22:45 МСК
6.12.2019, 22:45 МСК
пятница
Составы
Ним
мин
30
Бернардони
Поль Бернардони
90
7
Филиппото
Ромен Филиппото
90
4
Мартинес
Пабло Мартинес
90
26
Мигель
Флориан Мигель
90
20
Рипар
Рено Рипар
90
23
Бриансон
Антони Бриансон
90
15
Пакье
Гаэтан Пакье
90
10
Ферхат
Зинедин Ферхат
90
12
Фомба
Ламин Фомба
90
19
Буаде
Лука Буаде
90
Запасные
16
Диас
Люка Диас
3
Сент-Люс
Тео Сент-Люс
17
Дулевич
Харис Дулевич
33
Валь
Тео Валь
24
Бен Амар
Сами Бен Амар
27
Данке
Кевен Данке
Лион
мин
4
Рафаэл
Рафаэл
90
1
Лопеш
Антони Лопеш
90
11
Депай
Мемфис Депай
64'
16'
64'
16'
90
10
Траоре
Бертран Траоре
90
9
Дембеле
Мусса Дембеле
90
5
Денайе
Джейсон Денайе
90
23
Тете
Кенни Тете
90
3
Андерсен
Йоахим Андерсен
79'
79'
90
8
Ауа
Уссем Ауа
71'
71'
90
12
Мендес
Тиаго Мендес
90
25
Какере
Максанс Какере
90
Запасные
6
Марсело
Марсело
17
Рен-Аделед
Жефф Рен-Аделед
29
Тусар
Люка Тусар
7
Терье
Мартен Терье
22
Лукас
Жеан Лукас