Жан-Пьер Адамс
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#Жан-Пьер Адамс #ПСЖ #Франция #Ним

Бывший футболист Франции Адамс умер после 39 лет в коме. Он впал в нее из-за слишком высокой дозы наркоза

06 сентября, 14:57

Жан-Пьер Адамс

сайт «ПСЖ»

Жан-Пьер Адамс умер во Франции в возрасте 73 лет. Последние 39 из них он находился в коме.

Адамс травмировался в 1982 году и перенес операцию на колене. Во время нее он получил слишком высокую дозу наркоза и впал в кому. С тех пор он не приходил в сознание, все это время за ним ухаживала жена Бернадетт.

Она утверждала, что Адамс сохранил когнитивные функции. «Жан-Пьер чувствует, нюхает, слышит, прыгает, когда лает собака. Но он не видит этого», – говорила она в 2007 году.

фейсбук «Ниццы»

Бывшие команды, за которые играл Адамс, финансово помогали Бернадетт и проводили благотворительные матчи. После его смерти сообщения с соболезнованиями появились у «Нима», «ПСЖ», «Ниццы», «Мюлуза».

Адамс был защитником и всю карьеру провел во французских клубах. Также играл за сборную Франции, в составе которой провел 22 матча.

Источник:
сайт «ПСЖ»
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