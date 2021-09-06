Бывший футболист Франции Адамс умер после 39 лет в коме. Он впал в нее из-за слишком высокой дозы наркоза

Жан-Пьер Адамс умер во Франции в возрасте 73 лет. Последние 39 из них он находился в коме.

Адамс травмировался в 1982 году и перенес операцию на колене. Во время нее он получил слишком высокую дозу наркоза и впал в кому. С тех пор он не приходил в сознание, все это время за ним ухаживала жена Бернадетт.

Она утверждала, что Адамс сохранил когнитивные функции. «Жан-Пьер чувствует, нюхает, слышит, прыгает, когда лает собака. Но он не видит этого», – говорила она в 2007 году.