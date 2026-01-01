Жан-Пьер Адамс

Дата рождения
10 марта 1948 г.
Факт
Адамс умер в возрасте 73 лет, проведя 39 лет в коме.
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Футбол
Бывший футболист Франции Адамс умер после 39 лет в коме. Он впал в нее из-за слишком высокой дозы наркоза
#Жан-Пьер Адамс
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