Нант - Лион: 18 апреля 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Нант
Нант
Пальоис 61
1:2

Нант - Лион: 18 апреля 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Лион
Лион
Депай 5
Депай 37
Лига 1, 33 тур

Лига 1,

33 тур

Франция
18 апр. 2021, 22:00 МСК
18.04.2021, 22:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
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Составы

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Нант
мин
1
Лафон
Альбан Лафон
90
14
Траоре
Шарль Траоре
37
4
Пальоис
Николас Пальоис
61'
61'
90
21
Кастеллетто
Жан-Чарльз Кастеллетто
90
2
Фабио
Фабио
80
27
Саймон
Мозес Саймон
66
5
Чиривелья
Педро Чиривелья
90
26
Луза
Имран Луза
90
10
Бляс
Людовик Бляс
90
7
Кулибали
Калифа Кулибали
80
23
Муани
Рандаль Коло Муани
90
Запасные
30
Петрич
Денис Петрич
-
24
Корчиа
Себастьен Корчиа
10
12
Аппиа
Деннис Аппиа
53
3
Жиротто
Андрей Жиротто
-
11
Коко
Маркус Коко
10
19
Туре
Абдулайе Туре
-
32
Бамба
Кадер Бамба
24
6
Перейра де Са
Роли Перейра де Са
-
28
Эмон
Рено Эмон
-
Тренерский состав
Раймон Доменек
Лион
мин
1
Лопеш
Антони Лопеш
90
27
Корне
Максвел Корне
63
6
Марсело
Марсело
90
5
Денайе
Джейсон Денайе
90
14
Дюбуа
Лео Дюбуа
78
25
Какере
Максанс Какере
90
39
Гимараеш
Бруно Гимараеш
63
12
Пакета
Лукас Пакета
90
10
Депай
Мемфис Депай
5'
37'
5'
37'
78
20
Слимани
Ислам Слимани
90
7
Экамби
Карл Токо Экамби
90
Запасные
30
Поллерсбек
Юлиан Поллерсбек
-
22
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
27
2
Дьоманде
Синали Дьоманде
12
26
Бар
Мельвен Бар
-
8
Ауа
Уссем Ауа
12
23
Мендес
Тиаго Мендес
27
18
Шерки
Райан Шерки
-
29
Сумаре
Яхья Сумаре
-
33
Niakhate Ndiaye
Niakhate Ndiaye
-
Тренерский состав
Руди Гарсия

События

Матч окончен 1:2
Замена
Маркус Коко
Калифа Кулибали
80'
Замена
Себастьен Корчиа
Фабио
80'
78'
Замена
Синали Дьоманде
Лео Дюбуа
78'
Замена
Уссем Ауа
Мемфис Депай
67'
Желтая карточка
Джейсон Денайе
Замена
Кадер Бамба
Мозес Саймон
66'
63'
Замена
Тиаго Мендес
Бруно Гимараеш
63'
Замена
Маттиа Де Шильо
Максвел Корне
ГОЛ! 1:2
Николас Пальоис
61'
Конец первого тайма (0:2)
37'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 0:2
Мемфис Депай
Замена
Деннис Аппиа
Шарль Траоре
37'
5'
ГОЛ! 0:1
Мемфис Депай
Начало матча

Прошлые матчи

18.04.2021 18 апр. 2021 вс 22:00
Нант
1 : 2
Лион
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 22:00
Нант
1
Лион
2
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 23:00
Лион
3 : 0
Нант
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 23:00
Лион
3
Нант
0
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 22:55
Нант
3 : 4
Лион
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 22:55
Нант
3
Лион
4
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 14:30
Лион
0 : 1
Нант
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 14:30
Лион
0
Нант
1
12.04.2019 12 апр. 2019 пт 21:45
Нант
2 : 1
Лион
12.04.2019 12 апр. 2019 пт 21:45
Нант
2
Лион
1
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 21:00
Лион
1 : 1
Нант
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 21:00
Лион
1
Нант
1
28.04.2018 28 апр. 2018 сб 18:00
Лион
2 : 0
Нант
28.04.2018 28 апр. 2018 сб 18:00
Лион
2
Нант
0
26.08.2017 26 авг. 2017 сб 18:15
Нант
0 : 0
Лион
26.08.2017 26 авг. 2017 сб 18:15
Нант
0
Лион
0
07.05.2017 07 мая 2017 вс 18:00
Лион
3 : 2
Нант
07.05.2017 07 мая 2017 вс 18:00
Лион
3
Нант
2
30.11.2016 30 нояб. 2016 ср 21:00
Нант
0 : 6
Лион
30.11.2016 30 нояб. 2016 ср 21:00
Нант
0
Лион
6
19.03.2016 19 марта 2016 сб 23:00
Лион
2 : 0
Нант
19.03.2016 19 марта 2016 сб 23:00
Лион
2
Нант
0
01.12.2015 01 дек. 2015 вт 23:00
Нант
0 : 0
Лион
01.12.2015 01 дек. 2015 вт 23:00
Нант
0
Лион
0
22.02.2015 22 февр. 2015 вс 19:00
Лион
1 : 0
Нант
22.02.2015 22 февр. 2015 вс 19:00
Лион
1
Нант
0
20.01.2015 20 янв. 2015 вт 23:00
Нант
3 : 2
Лион
20.01.2015 20 янв. 2015 вт 23:00
Нант
3
Лион
2
28.09.2014 28 сент. 2014 вс 18:00
Нант
1 : 1
Лион
28.09.2014 28 сент. 2014 вс 18:00
Нант
1
Лион
1
09.02.2014 09 февр. 2014 вс 16:00
Нант
1 : 2
Лион
09.02.2014 09 февр. 2014 вс 16:00
Нант
1
Лион
2
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 18:00
Лион
3 : 1
Нант
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 18:00
Лион
3
Нант
1
12.05.2009 12 мая 2009 вт 22:00
Лион
3 : 0
Нант
12.05.2009 12 мая 2009 вт 22:00
Лион
3
Нант
0
06.12.2008 06 дек. 2008 сб 23:00
Нант
2 : 1
Лион
06.12.2008 06 дек. 2008 сб 23:00
Нант
2
Лион
1

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Десять лет назад Уссем Ауар держал флаг ЛЧ на матче «Лион» – «Бавария». А теперь играет сам
#Уссем Ауар
19 августа 2020, 20:32
«Лион» взял на ЛЧ специальные черные футболки – поддержал игрока, у которого умер брат
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