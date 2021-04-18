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Запасные
Тренерский состав
События
Матч окончен 1:2
Замена
80'
Замена
80'
78'
Замена
78'
Замена
67'
Желтая карточка
Замена
66'
63'
Замена
63'
Замена
ГОЛ! 1:2
61'
Конец первого тайма (0:2)
37'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 0:2
Замена
37'
5'
ГОЛ! 0:1
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Прошлые матчи
Новости
16 августа 2020, 01:35
16 августа 2020, 00:31
24 мая, 02:35
14 декабря 2020, 10:27
07 декабря 2020, 10:37
22 октября 2020, 09:32
21 октября 2020, 21:18
21 октября 2020, 00:34
20 октября 2020, 21:47
20 августа 2020, 09:33