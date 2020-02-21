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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Метц
Метц
0:2
Матч завершен
Лион
Лион
Дембеле 45
Ауа 90
Лига 1, 26 тур
Лига 1,
26 тур
Франция
21 февр. 2020, 22:45 МСК
21.02.2020, 22:45 МСК
пятница
Составы
Метц
мин
16
Окиджа
Александр Окиджа
90
21
Бойе
Джон Бойе
90
4
Н'Дорам
Кевин Н'Дорам
90
3
Удоль
Матье Удоль
90
2
Бронн
Дилан Бронн
90
18
Сентонс
Фабьен Сентонс
90
6
Фофана
Мамаду Фофана
90
11
Нгетт
Опа Нгетт
90
5
Ангбан
Викторьен Ангбан
90
20
Диалло
Хабиб Диалло
90
7
Ньян
Ибраима Ньян
90
Запасные
1
Делекруа
Поль Делекруа
17
Делен
Тома Делен
24
Коад
Рено Коад
9
Эмброуз
Тьерри Эмброуз
10
Гакпа
Марвин Гакпа
Лион
мин
39
Гимараеш
Бруно Гимараеш
90
1
Лопеш
Антони Лопеш
90
6
Марсело
Марсело
90
5
Денайе
Джейсон Денайе
90
14
Дюбуа
Лео Дюбуа
90
20
Маршал
Маршал
90
29
Тусар
Люка Тусар
90
7
Терье
Мартен Терье
90
9
Дембеле
Мусса Дембеле
45'
45'
90
27
Корне
Максвел Корне
90
21
Экамби
Карл Токо Экамби
90
Запасные
30
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
23
Тете
Кенни Тете
3
Андерсен
Йоахим Андерсен
10
Траоре
Бертран Траоре
8
Ауа
Уссем Ауа
90'
25
Какере
Максанс Какере