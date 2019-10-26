Матч завершен
Лион
Лион
Депай 28
Дембеле 33
2:0
Матч завершен
Метц
Метц
Лига 1, 11 тур

Лига 1,

11 тур

Франция
26 окт. 2019, 21:00 МСК
26.10.2019, 21:00 МСК
суббота
Составы
Лион
мин
1
Лопеш
Антони Лопеш
90
11
Депай
Мемфис Депай
28'
28'
90
9
Дембеле
Мусса Дембеле
33'
33'
90
28
Коне
Юссуф Коне
90
5
Денайе
Джейсон Денайе
90
14
Дюбуа
Лео Дюбуа
90
17
Рен-Аделед
Жефф Рен-Аделед
90
29
Тусар
Люка Тусар
90
3
Андерсен
Йоахим Андерсен
90
8
Ауа
Уссем Ауа
90
12
Мендес
Тиаго Мендес
90
Запасные
30
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
4
Рафаэл
Рафаэл
6
Марсело
Марсело
27
Корне
Максвел Корне
7
Терье
Мартен Терье
22
Лукас
Жеан Лукас
Метц
мин
16
Окиджа
Александр Окиджа
90
13
Сунзу
Стоппила Сунзу
90
25
Траоре
Адама Траоре
90
9
Эмброуз
Тьерри Эмброуз
90
4
Н'Дорам
Кевин Н'Дорам
90
20
Диалло
Хабиб Диалло
90
19
Майга
Хабиб Майга
90
27
Булайя
Фарид Булайя
90
18
Сентонс
Фабьен Сентонс
90
6
Фофана
Мамаду Фофана
90
28
Кабит
Мануэль Кабит
90
Запасные
3
Удоль
Матье Удоль
11
Нгетт
Опа Нгетт
5
Ангбан
Викторьен Ангбан
10
Гакпа
Марвин Гакпа
7
Ньян
Ибраима Ньян