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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Марсель
Марсель
0:0
Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Лига 1, 3 тур
Лига 1,
3 тур
Франция
21 авг. 2011, 22:00 МСК
21.08.2011, 22:00 МСК
воскресенье
Филипп Кальт
Филипп Кальт
Главный Судья
Составы
Марсель
мин
0
Манданда
Стив Манданда
90
0
Морель
Жереми Морель
90
0
Диавара
Сулейман Диавара
90
0
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
0
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
79
0
Каборе
Шарль Каборе
90
0
Гонсалес
Лучо Гонсалес
90
0
Диарра
Алу Диарра
90
0
Вальбуэна
Матье Вальбуэна
90
0
Реми
Лоик Реми
67
0
Айю
Андре Айю
77
Запасные
0
Брасильяно
Женнаро Брасильяно
0
Фанни
Род Фанни
0
Шейру
Бенуа Шейру
0
Амалфитано
Морган Амалфитано
0
М'Боу
Папе М'Боу
0
Жиньяк
Андре-Пьер Жиньяк
0
Айю
Жордан Айю
Сент-Этьен
мин
0
Руффье
Стефан Руффье
90
0
Маршаль
Сильвен Маршаль
90
0
Перрен
Лоик Перрен
90
0
Миньо
Жан Паскаль Миньо
90
0
Гулам
Фаузи Гулам
90
0
Клеман
Жереми Клеман
90
0
Батльес
Лоран Батльес
67
0
Сако
Бакари Сако
90
0
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
90
0
Синама-Понголь
Флоран Синама-Понголь
63
0
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
82
Запасные
0
Жано
Жереми Жано
0
Паулао
Паулао
0
Нери
Лорис Нери
0
Зума
Курт Зума
0
Мальбранк
Стид Мальбранк
0
Лемуан
Фабьен Лемуан
0
Саади
Идрисс Саади