Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
0:2
Матч завершен
Марсель
Марсель
Пайет 7
Радоньич 85
Лига 1, 23 тур

Лига 1,

23 тур

Франция
5 февр. 2020, 23:00 МСК
5.02.2020, 23:00 МСК
среда
Составы
Сент-Этьен
мин
32
Фофана
Уэсли Фофана
90
16
Руффье
Стефан Руффье
90
26
Дебюши
Матье Дебюши
90
24
Перрен
Лоик Перрен
90
4
Салиба
Вильям Салиба
90
29
Кабай
Йоан Кабай
90
6
М'Вила
Янн М'Вила
90
10
Хазри
Вахби Хазри
90
20
Буанга
Денис Буанга
90
21
Амума
Ромен Амума
90
9
Диони
Луи Диони
90
Запасные
30
Мулен
Жесси Мулен
7
Будебуз
Рияд Будебуз
17
Аолу
Жан-Эде Аолу
25
Диуссе
Ассане Диуссе
14
Онора
Франк Онора
31
Аби
Шарель Аби
Марсель
мин
30
Манданда
Стив Манданда
90
3
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
15
Чалета-Цар
Дуйе Чалета-Цар
90
18
Амави
Жордан Амави
90
4
Камара
Бубакар Камара
90
10
Пайет
Димитри Пайет
7'
7'
90
8
Сансон
Морган Сансон
90
21
Ронье
Валентин Ронье
90
17
Сарр
Буна Сарр
90
7
Радоньич
Неманья Радоньич
85'
85'
90
9
Бенедетто
Дарио Бенедетто
90
Запасные
16
Пеле
Йоанн Пеле
2
Сакаи
Хироки Сакаи
12
Строотман
Кевин Строотман
27
Лопес
Максим Лопес
24
Хауи
Сайф-Эддин Хауи
36
Аке
Марле Аке
28
Жермен
Валере Жермен