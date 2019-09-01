Матч завершен
Марсель
Марсель
Бенедетто 33
1:0
Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Лига 1, 4 тур

Лига 1,

4 тур

Франция
1 сент. 2019, 22:00 МСК
1.09.2019, 22:00 МСК
воскресенье
Составы
Марсель
мин
30
Манданда
Стив Манданда
90
3
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
2
Сакаи
Хироки Сакаи
90
18
Амави
Жордан Амави
90
4
Камара
Бубакар Камара
90
10
Пайет
Димитри Пайет
90
12
Строотман
Кевин Строотман
90
8
Сансон
Морган Сансон
90
27
Лопес
Максим Лопес
90
17
Сарр
Буна Сарр
90
9
Бенедетто
Дарио Бенедетто
33'
33'
90
Запасные
16
Пеле
Йоанн Пеле
15
Чалета-Цар
Дуйе Чалета-Цар
26
Товен
Флориан Товен
24
Хауи
Сайф-Эддин Хауи
29
Шабролль
Флориан Шабролль
28
Жермен
Валере Жермен
7
Радоньич
Неманья Радоньич
Сент-Этьен
мин
2
Мукуди
Ароль Мукуди
90
16
Руффье
Стефан Руффье
90
26
Дебюши
Матье Дебюши
90
24
Перрен
Лоик Перрен
90
13
Трауко
Мигель Трауко
90
23
Паленсия
Серхи Паленсия
90
7
Будебуз
Рияд Будебуз
90
6
М'Вила
Янн М'Вила
90
10
Хазри
Вахби Хазри
90
17
Аолу
Жан-Эде Аолу
90
27
Берич
Роберт Берич
90
Запасные
30
Мулен
Жесси Мулен
20
Буанга
Денис Буанга
18
Норден
Арно Норден
28
Юссуф
Зеду Юссуф
21
Амума
Ромен Амума