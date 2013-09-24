Матч завершен
Марсель
Марсель
2:1
Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Лига 1, 7 тур

Лига 1,

7 тур

Франция
24 сент. 2013, 22:00 МСК
24.09.2013, 22:00 МСК
вторник
Составы