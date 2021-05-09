Сент-Этьен - Марсель: 09 мая 2021 смотреть онлайн

Сент-Этьен
Сент-Этьен
-:-

Сент-Этьен - Марсель: 09 мая 2021 смотреть онлайн

Марсель
Марсель
Лига 1, 36 тур

Лига 1,

36 тур

Франция
9 мая 2021, -:- МСК
9.05.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Сент-Этьен
мин
26
Дебюши
Матье Дебюши
7
Будебуз
Рияд Будебуз
15
Колоджейчак
Тимоти Колоджейчак
10
Хазри
Вахби Хазри
13
Трауко
Мигель Трауко
20
Буанга
Денис Буанга
33
Камара
Махди Камара
6
Сиссе
Папе Сиссе
1
Баич
Стефан Баич
19
Нею
Иван Нею
35
Соу
Сайду Соу
Запасные
2
Мукуди
Ароль Мукуди
-
51
Юссуф
Зеду Юссуф
-
33
Гурна
Люка Гурна
-
34
Муэффек
Эмен Муэффек
-
32
Ривера
Максенс Ривера
-
22
Монне-Паке
Кевин Монне-Паке
-
14
Модест
Антони Модест
-
31
Аби
Шарель Аби
-
Марсель
мин
30
Манданда
Стив Манданда
25
Нагатомо
Юто Нагатомо
3
Гонсалес
Альваро Гонсалес
15
Чалета-Цар
Дуйе Чалета-Цар
5
Балерди
Леонардо Балерди
29
Лирола
Поль Лирола
10
Пайет
Димитри Пайет
22
Гуйе
Пап Гуйе
8
Нтчам
Оливье Нтчам
26
Товен
Флориан Товен
19
Милик
Аркадиуш Милик
Запасные
1
Нгапандуэтнбу
Симон Нгапандуэтнбу
-
2
Сакаи
Хироки Сакаи
-
32
Перрен
Лука Перрен
-
24
Хауи
Сайф-Эддин Хауи
-
28
Жермен
Валере Жермен
-
9
Бенедетто
Дарио Бенедетто
-
11
Энрике
Луис Энрике
-
37
Ahmadou Bamba Dieng
Ahmadou Bamba Dieng
-
35
Oussama Targhalline
Oussama Targhalline
-

Прошлые матчи

17.09.2020 17 сент. 2020 чт 22:00
Марсель
0 : 2
Сент-Этьен
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 22:00
Марсель
0
Сент-Этьен
2
05.02.2020 05 февр. 2020 ср 23:00
Сент-Этьен
0 : 2
Марсель
05.02.2020 05 февр. 2020 ср 23:00
Сент-Этьен
0
Марсель
2
01.09.2019 01 сент. 2019 вс 22:00
Марсель
1 : 0
Сент-Этьен
01.09.2019 01 сент. 2019 вс 22:00
Марсель
1
Сент-Этьен
0
03.03.2019 03 марта 2019 вс 23:00
Марсель
2 : 0
Сент-Этьен
03.03.2019 03 марта 2019 вс 23:00
Марсель
2
Сент-Этьен
0
16.01.2019 16 янв. 2019 ср 23:00
Сент-Этьен
2 : 1
Марсель
16.01.2019 16 янв. 2019 ср 23:00
Сент-Этьен
2
Марсель
1
09.02.2018 09 февр. 2018 пт 22:45
Сент-Этьен
2 : 2
Марсель
09.02.2018 09 февр. 2018 пт 22:45
Сент-Этьен
2
Марсель
2
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 23:00
Марсель
3 : 0
Сент-Этьен
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 23:00
Марсель
3
Сент-Этьен
0
16.04.2017 16 апр. 2017 вс 22:00
Марсель
4 : 0
Сент-Этьен
16.04.2017 16 апр. 2017 вс 22:00
Марсель
4
Сент-Этьен
0
30.11.2016 30 нояб. 2016 ср 21:00
Сент-Этьен
0 : 0
Марсель
30.11.2016 30 нояб. 2016 ср 21:00
Сент-Этьен
0
Марсель
0
21.02.2016 21 февр. 2016 вс 16:00
Марсель
1 : 1
Сент-Этьен
21.02.2016 21 февр. 2016 вс 16:00
Марсель
1
Сент-Этьен
1
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 23:00
Сент-Этьен
0 : 2
Марсель
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 23:00
Сент-Этьен
0
Марсель
2
22.02.2015 22 февр. 2015 вс 23:00
Сент-Этьен
2 : 2
Марсель
22.02.2015 22 февр. 2015 вс 23:00
Сент-Этьен
2
Марсель
2
28.09.2014 28 сент. 2014 вс 22:00
Марсель
2 : 1
Сент-Этьен
28.09.2014 28 сент. 2014 вс 22:00
Марсель
2
Сент-Этьен
1
16.02.2014 16 февр. 2014 вс 22:59
Сент-Этьен
1 : 1
Марсель
16.02.2014 16 февр. 2014 вс 22:59
Сент-Этьен
1
Марсель
1
24.09.2013 24 сент. 2013 вт 22:00
Марсель
2 : 1
Сент-Этьен
24.09.2013 24 сент. 2013 вт 22:00
Марсель
2
Сент-Этьен
1
18.05.2013 18 мая 2013 сб 22:00
Сент-Этьен
2 : 0
Марсель
18.05.2013 18 мая 2013 сб 22:00
Сент-Этьен
2
Марсель
0
23.12.2012 23 дек. 2012 вс 22:59
Марсель
1 : 0
Сент-Этьен
23.12.2012 23 дек. 2012 вс 22:59
Марсель
1
Сент-Этьен
0
07.05.2012 07 мая 2012 пн 20:00
Сент-Этьен
0 : 0
Марсель
07.05.2012 07 мая 2012 пн 20:00
Сент-Этьен
0
Марсель
0
21.08.2011 21 авг. 2011 вс 22:00
Марсель
0 : 0
Сент-Этьен
21.08.2011 21 авг. 2011 вс 22:00
Марсель
0
Сент-Этьен
0
19.02.2011 19 февр. 2011 сб 21:00
Марсель
2 : 1
Сент-Этьен
19.02.2011 19 февр. 2011 сб 21:00
Марсель
2
Сент-Этьен
1

Новости

Фанаты «ПСЖ» защищают президента «Марселя». Он уволил кучу людей, которые слишком любят клуб и хуже работают после поражений
#Жак-Анри Эйро
08 февраля, 15:04
Фанаты «Марселя» сорвали матч Лиги 1. Разнесли базу и бросили файер в игрока
1
#Марсель
30 января, 22:00
1
📛 Ох, Неймар и тот парень из «Марселя» опять сцепились. Но теперь в твиттере: «Ты тень Пеле» vs «А ты моя тень!»
#Неймар
14 января, 14:08
Теперь «Сандерлендом» рулит миллиардер с русскими корнями. Это сын бывшего владельца «Марселя», и ему всего 22 года
#Кирилл Луи-Дрейфус
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«Милан» из-за погасшего света сорвал матч Кубка чемпионов и был забанен на год. Так директор хитрил с переигровкой
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11 ноября 2020, 21:15
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Хорхе Сампаоли уходит из «Атлетико Минейро» в «Марсель»
24 февраля, 12:23
«Марсель» уволил Виллаша-Боаша
02 февраля, 18:46
Виллаш-Боаш подал в отставку, потому что «Марсель» купил игрока без его одобрения
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30-летний экс-игрок «Бастии» и «Нанси» умер от сердечного приступа. В 2014-м он испортил дебют Бьелсы в «Марселе»
12 января, 11:48