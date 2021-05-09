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Лига 1
Сент-Этьен VS Марсель
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Сент-Этьен - Марсель: 09 мая 2021 смотреть онлайн
Сент-Этьен
Сент-Этьен
-:-
Сент-Этьен - Марсель: 09 мая 2021 смотреть онлайн
Марсель
Марсель
Лига 1, 36 тур
Лига 1,
36 тур
Франция
9 мая 2021, -:- МСК
9.05.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Сент-Этьен
мин
26
Дебюши
Матье Дебюши
7
Будебуз
Рияд Будебуз
15
Колоджейчак
Тимоти Колоджейчак
10
Хазри
Вахби Хазри
13
Трауко
Мигель Трауко
20
Буанга
Денис Буанга
33
Камара
Махди Камара
6
Сиссе
Папе Сиссе
1
Баич
Стефан Баич
19
Нею
Иван Нею
35
Соу
Сайду Соу
Запасные
2
Мукуди
Ароль Мукуди
-
51
Юссуф
Зеду Юссуф
-
33
Гурна
Люка Гурна
-
34
Муэффек
Эмен Муэффек
-
32
Ривера
Максенс Ривера
-
22
Монне-Паке
Кевин Монне-Паке
-
14
Модест
Антони Модест
-
31
Аби
Шарель Аби
-
Марсель
мин
30
Манданда
Стив Манданда
25
Нагатомо
Юто Нагатомо
3
Гонсалес
Альваро Гонсалес
15
Чалета-Цар
Дуйе Чалета-Цар
5
Балерди
Леонардо Балерди
29
Лирола
Поль Лирола
10
Пайет
Димитри Пайет
22
Гуйе
Пап Гуйе
8
Нтчам
Оливье Нтчам
26
Товен
Флориан Товен
19
Милик
Аркадиуш Милик
Запасные
1
Нгапандуэтнбу
Симон Нгапандуэтнбу
-
2
Сакаи
Хироки Сакаи
-
32
Перрен
Лука Перрен
-
24
Хауи
Сайф-Эддин Хауи
-
28
Жермен
Валере Жермен
-
9
Бенедетто
Дарио Бенедетто
-
11
Энрике
Луис Энрике
-
37
Ahmadou Bamba Dieng
Ahmadou Bamba Dieng
-
35
Oussama Targhalline
Oussama Targhalline
-
Прошлые матчи
17.09.2020
17 сент. 2020
чт
22:00
Марсель
0 : 2
Сент-Этьен
17.09.2020
17 сент. 2020
чт
22:00
Марсель
0
Сент-Этьен
2
05.02.2020
05 февр. 2020
ср
23:00
Сент-Этьен
0 : 2
Марсель
05.02.2020
05 февр. 2020
ср
23:00
Сент-Этьен
0
Марсель
2
01.09.2019
01 сент. 2019
вс
22:00
Марсель
1 : 0
Сент-Этьен
01.09.2019
01 сент. 2019
вс
22:00
Марсель
1
Сент-Этьен
0
03.03.2019
03 марта 2019
вс
23:00
Марсель
2 : 0
Сент-Этьен
03.03.2019
03 марта 2019
вс
23:00
Марсель
2
Сент-Этьен
0
16.01.2019
16 янв. 2019
ср
23:00
Сент-Этьен
2 : 1
Марсель
16.01.2019
16 янв. 2019
ср
23:00
Сент-Этьен
2
Марсель
1
09.02.2018
09 февр. 2018
пт
22:45
Сент-Этьен
2 : 2
Марсель
09.02.2018
09 февр. 2018
пт
22:45
Сент-Этьен
2
Марсель
2
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
23:00
Марсель
3 : 0
Сент-Этьен
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
23:00
Марсель
3
Сент-Этьен
0
16.04.2017
16 апр. 2017
вс
22:00
Марсель
4 : 0
Сент-Этьен
16.04.2017
16 апр. 2017
вс
22:00
Марсель
4
Сент-Этьен
0
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
21:00
Сент-Этьен
0 : 0
Марсель
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
21:00
Сент-Этьен
0
Марсель
0
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
16:00
Марсель
1 : 1
Сент-Этьен
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
16:00
Марсель
1
Сент-Этьен
1
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
23:00
Сент-Этьен
0 : 2
Марсель
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
23:00
Сент-Этьен
0
Марсель
2
22.02.2015
22 февр. 2015
вс
23:00
Сент-Этьен
2 : 2
Марсель
22.02.2015
22 февр. 2015
вс
23:00
Сент-Этьен
2
Марсель
2
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
22:00
Марсель
2 : 1
Сент-Этьен
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
22:00
Марсель
2
Сент-Этьен
1
16.02.2014
16 февр. 2014
вс
22:59
Сент-Этьен
1 : 1
Марсель
16.02.2014
16 февр. 2014
вс
22:59
Сент-Этьен
1
Марсель
1
24.09.2013
24 сент. 2013
вт
22:00
Марсель
2 : 1
Сент-Этьен
24.09.2013
24 сент. 2013
вт
22:00
Марсель
2
Сент-Этьен
1
18.05.2013
18 мая 2013
сб
22:00
Сент-Этьен
2 : 0
Марсель
18.05.2013
18 мая 2013
сб
22:00
Сент-Этьен
2
Марсель
0
23.12.2012
23 дек. 2012
вс
22:59
Марсель
1 : 0
Сент-Этьен
23.12.2012
23 дек. 2012
вс
22:59
Марсель
1
Сент-Этьен
0
07.05.2012
07 мая 2012
пн
20:00
Сент-Этьен
0 : 0
Марсель
07.05.2012
07 мая 2012
пн
20:00
Сент-Этьен
0
Марсель
0
21.08.2011
21 авг. 2011
вс
22:00
Марсель
0 : 0
Сент-Этьен
21.08.2011
21 авг. 2011
вс
22:00
Марсель
0
Сент-Этьен
0
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
21:00
Марсель
2 : 1
Сент-Этьен
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
21:00
Марсель
2
Сент-Этьен
1
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