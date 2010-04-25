Марсель - Сент-Этьен: 25 апреля 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Марсель
Марсель
1:0

Марсель - Сент-Этьен: 25 апреля 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Лига 1, 34 тур

Лига 1,

34 тур

Франция
25 апр. 2010, 22:00 МСК
25.04.2010, 22:00 МСК
воскресенье
Клеман Турпен
Клеман Турпен
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Составы

Марсель
мин
0
Манданда
Стив Манданда
90
0
Хайнце
Габриэль Хайнце
90
0
Диавара
Сулейман Диавара
90
0
Боннар
Лоран Боннар
90
0
Каборе
Шарль Каборе
90
0
Гонсалес
Лучо Гонсалес
90
0
Вальбуэна
Матье Вальбуэна
90
0
Мбиа
Стефан Мбиа
90
0
Сиссе
Эдуар Сиссе
90
0
Брандао
Брандао
90
0
Ньянг
Мамаду Ньянг
90
Запасные
0
Андраде
Элинтон Андраде
-
0
Тайво
Тайе Тайво
-
0
Хилтон
Виторино Хилтон
-
0
Абриэль
Фабрис Абриэль
-
0
Шейру
Бенуа Шейру
-
0
Бен Арфа
Атем Бен Арфа
-
0
Коне
Бакари Коне
-
Сент-Этьен
мин
0
Жано
Жереми Жано
90
0
Диакате
Папе Диакате
90
0
Беналуан
Йоан Беналуан
90
0
Варро
Седрик Варро
90
0
Дабо
Мухамаду Дабо
90
0
Матюиди
Блейз Матюиди
90
0
Фернандес
Желсон Фернандес
90
0
Пайет
Димитри Пайет
90
0
Сако
Бакари Сако
90
0
Саного
Бубакар Саного
90
0
Ривьер
Эммануэль Ривьер
90
Запасные
0
Планте
Венсан Планте
-
0
Перрен
Лоик Перрен
-
0
Баял Салл
Мустафа Баял Салл
-
0
Откер
Йоан Откер
-
0
Бергессио
Гонсало Бергессио
-

События

Матч окончен 1:0

Прошлые матчи

17.09.2020 17 сент. 2020 чт 22:00
Марсель
0 : 2
Сент-Этьен
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 22:00
Марсель
0
Сент-Этьен
2
05.02.2020 05 февр. 2020 ср 23:00
Сент-Этьен
0 : 2
Марсель
05.02.2020 05 февр. 2020 ср 23:00
Сент-Этьен
0
Марсель
2
01.09.2019 01 сент. 2019 вс 22:00
Марсель
1 : 0
Сент-Этьен
01.09.2019 01 сент. 2019 вс 22:00
Марсель
1
Сент-Этьен
0
03.03.2019 03 марта 2019 вс 23:00
Марсель
2 : 0
Сент-Этьен
03.03.2019 03 марта 2019 вс 23:00
Марсель
2
Сент-Этьен
0
16.01.2019 16 янв. 2019 ср 23:00
Сент-Этьен
2 : 1
Марсель
16.01.2019 16 янв. 2019 ср 23:00
Сент-Этьен
2
Марсель
1
09.02.2018 09 февр. 2018 пт 22:45
Сент-Этьен
2 : 2
Марсель
09.02.2018 09 февр. 2018 пт 22:45
Сент-Этьен
2
Марсель
2
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 23:00
Марсель
3 : 0
Сент-Этьен
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 23:00
Марсель
3
Сент-Этьен
0
16.04.2017 16 апр. 2017 вс 22:00
Марсель
4 : 0
Сент-Этьен
16.04.2017 16 апр. 2017 вс 22:00
Марсель
4
Сент-Этьен
0
30.11.2016 30 нояб. 2016 ср 21:00
Сент-Этьен
0 : 0
Марсель
30.11.2016 30 нояб. 2016 ср 21:00
Сент-Этьен
0
Марсель
0
21.02.2016 21 февр. 2016 вс 16:00
Марсель
1 : 1
Сент-Этьен
21.02.2016 21 февр. 2016 вс 16:00
Марсель
1
Сент-Этьен
1
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 23:00
Сент-Этьен
0 : 2
Марсель
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 23:00
Сент-Этьен
0
Марсель
2
22.02.2015 22 февр. 2015 вс 23:00
Сент-Этьен
2 : 2
Марсель
22.02.2015 22 февр. 2015 вс 23:00
Сент-Этьен
2
Марсель
2
28.09.2014 28 сент. 2014 вс 22:00
Марсель
2 : 1
Сент-Этьен
28.09.2014 28 сент. 2014 вс 22:00
Марсель
2
Сент-Этьен
1
16.02.2014 16 февр. 2014 вс 22:59
Сент-Этьен
1 : 1
Марсель
16.02.2014 16 февр. 2014 вс 22:59
Сент-Этьен
1
Марсель
1
24.09.2013 24 сент. 2013 вт 22:00
Марсель
2 : 1
Сент-Этьен
24.09.2013 24 сент. 2013 вт 22:00
Марсель
2
Сент-Этьен
1
18.05.2013 18 мая 2013 сб 22:00
Сент-Этьен
2 : 0
Марсель
18.05.2013 18 мая 2013 сб 22:00
Сент-Этьен
2
Марсель
0
23.12.2012 23 дек. 2012 вс 22:59
Марсель
1 : 0
Сент-Этьен
23.12.2012 23 дек. 2012 вс 22:59
Марсель
1
Сент-Этьен
0
07.05.2012 07 мая 2012 пн 20:00
Сент-Этьен
0 : 0
Марсель
07.05.2012 07 мая 2012 пн 20:00
Сент-Этьен
0
Марсель
0
21.08.2011 21 авг. 2011 вс 22:00
Марсель
0 : 0
Сент-Этьен
21.08.2011 21 авг. 2011 вс 22:00
Марсель
0
Сент-Этьен
0
19.02.2011 19 февр. 2011 сб 21:00
Марсель
2 : 1
Сент-Этьен
19.02.2011 19 февр. 2011 сб 21:00
Марсель
2
Сент-Этьен
1

Новости

Фанаты «ПСЖ» защищают президента «Марселя». Он уволил кучу людей, которые слишком любят клуб и хуже работают после поражений
#Жак-Анри Эйро
08 февраля, 15:04
Фанаты «Марселя» сорвали матч Лиги 1. Разнесли базу и бросили файер в игрока
1
#Марсель
30 января, 22:00
1
📛 Ох, Неймар и тот парень из «Марселя» опять сцепились. Но теперь в твиттере: «Ты тень Пеле» vs «А ты моя тень!»
#Неймар
14 января, 14:08
Теперь «Сандерлендом» рулит миллиардер с русскими корнями. Это сын бывшего владельца «Марселя», и ему всего 22 года
#Кирилл Луи-Дрейфус
26 декабря 2020, 16:23
«Милан» из-за погасшего света сорвал матч Кубка чемпионов и был забанен на год. Так директор хитрил с переигровкой
#Милан
11 ноября 2020, 21:15
# Новости матча
Хорхе Сампаоли уходит из «Атлетико Минейро» в «Марсель»
24 февраля, 12:23
«Марсель» уволил Виллаша-Боаша
02 февраля, 18:46
Виллаш-Боаш подал в отставку, потому что «Марсель» купил игрока без его одобрения
02 февраля, 16:38
Фанаты бросили файер в спину игрока «Марселя». Это основная причина переноса матча
30 января, 20:51
Матч «Марселя» и «Ренна» перенесен из-за беспорядков. Фанаты прорвались на клубную базу
30 января, 20:33
«Астон Вилла» приобрела Сансона у «Марселя»
26 января, 22:04
«ПСЖ» выиграл Суперкубок Франции. Это первый трофей Почеттино в карьере
14 января, 11:04
30-летний экс-игрок «Бастии» и «Нанси» умер от сердечного приступа. В 2014-м он испортил дебют Бьелсы в «Марселе»
12 января, 11:48