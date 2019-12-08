Матч завершен
Марсель
Марсель
Амави 48
Сансон 60
Радоньич 90
3:1
Матч завершен
Бордо
Бордо
Адли 31
Лига 1, 17 тур

Лига 1,

17 тур

Франция
8 дек. 2019, 23:00 МСК
8.12.2019, 23:00 МСК
воскресенье
Составы
Марсель
мин
30
Манданда
Стив Манданда
90
10
Пайет
Димитри Пайет
90
28
Жермен
Валере Жермен
90
3
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
2
Сакаи
Хироки Сакаи
90
8
Сансон
Морган Сансон
60'
60'
90
15
Чалета-Цар
Дуйе Чалета-Цар
90
18
Амави
Жордан Амави
48'
48'
90
21
Ронье
Валентин Ронье
90
17
Сарр
Буна Сарр
90
4
Камара
Бубакар Камара
90
Запасные
16
Пеле
Йоанн Пеле
32
Перрен
Лука Перрен
12
Строотман
Кевин Строотман
27
Лопес
Максим Лопес
24
Хауи
Сайф-Эддин Хауи
36
Аке
Марле Аке
7
Радоньич
Неманья Радоньич
90'
Бордо
мин
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
1
Костиль
Бенуа Костиль
90
14
Йованович
Вукашин Йованович
90
23
Бенито
Лорис Бенито
90
12
де Превилль
Николя де Превилль
90
20
Сабали
Юссуф Сабали
90
3
Пабло
Пабло
90
9
Майя
Джош Майя
90
8
Чуаэми
Орельен Чуаэми
90
5
Отавио
Отавио
90
19
Адли
Ясин Адли
31'
31'
90
Запасные
16
Пуссен
Гаэтан Пуссен
4
Мешер
Мешер
17
Айт Беннассер
Юссеф Айт Беннассер
7
Бриан
Джимми Бриан
11
Камано
Франсуа Камано
10
Калу
Самуэль Калу
18
У-Джо
Хван У-Джо