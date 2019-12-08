Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Ирландия
Кения
США
Белоруссия
Косово
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Марсель
Марсель
Амави 48
Сансон 60
Радоньич 90
3:1
Матч завершен
Бордо
Бордо
Адли 31
Лига 1, 17 тур
Лига 1,
17 тур
Франция
8 дек. 2019, 23:00 МСК
8.12.2019, 23:00 МСК
воскресенье
Составы
Марсель
мин
30
Манданда
Стив Манданда
90
10
Пайет
Димитри Пайет
90
28
Жермен
Валере Жермен
90
3
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
2
Сакаи
Хироки Сакаи
90
8
Сансон
Морган Сансон
60'
60'
90
15
Чалета-Цар
Дуйе Чалета-Цар
90
18
Амави
Жордан Амави
48'
48'
90
21
Ронье
Валентин Ронье
90
17
Сарр
Буна Сарр
90
4
Камара
Бубакар Камара
90
Запасные
16
Пеле
Йоанн Пеле
32
Перрен
Лука Перрен
12
Строотман
Кевин Строотман
27
Лопес
Максим Лопес
24
Хауи
Сайф-Эддин Хауи
36
Аке
Марле Аке
7
Радоньич
Неманья Радоньич
90'
Бордо
мин
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
1
Костиль
Бенуа Костиль
90
14
Йованович
Вукашин Йованович
90
23
Бенито
Лорис Бенито
90
12
де Превилль
Николя де Превилль
90
20
Сабали
Юссуф Сабали
90
3
Пабло
Пабло
90
9
Майя
Джош Майя
90
8
Чуаэми
Орельен Чуаэми
90
5
Отавио
Отавио
90
19
Адли
Ясин Адли
31'
31'
90
Запасные
16
Пуссен
Гаэтан Пуссен
4
Мешер
Мешер
17
Айт Беннассер
Юссеф Айт Беннассер
7
Бриан
Джимми Бриан
11
Камано
Франсуа Камано
10
Калу
Самуэль Калу
18
У-Джо
Хван У-Джо