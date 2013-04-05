Матч завершен
Марсель
Марсель
1:0
Матч завершен
Бордо
Бордо
Лига 1, 31 тур

Лига 1,

31 тур

Франция
5 апр. 2013, 21:30 МСК
5.04.2013, 21:30 МСК
пятница
Составы