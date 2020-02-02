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Материалы
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Баскетбол
Материалы
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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Бордо
Бордо
0:0
Матч завершен
Марсель
Марсель
Лига 1, 22 тур
Лига 1,
22 тур
Франция
2 февр. 2020, 23:00 МСК
2.02.2020, 23:00 МСК
воскресенье
Составы
Бордо
мин
1
Костиль
Бенуа Костиль
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
20
Сабали
Юссуф Сабали
90
25
Кватен
Энок Кватен
90
3
Пабло
Пабло
90
26
Башич
Тома Башич
90
5
Отавио
Отавио
90
7
Бриан
Джимми Бриан
90
12
де Превилль
Николя де Превилль
90
18
У-Джо
Хван У-Джо
90
28
Уден
Реми Уден
90
Запасные
16
Пуссен
Гаэтан Пуссен
29
Пундж
Максим Пундж
4
Мешер
Мешер
17
Айт Беннассер
Юссеф Айт Беннассер
19
Адли
Ясин Адли
9
Майя
Джош Майя
Марсель
мин
30
Манданда
Стив Манданда
90
3
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
2
Сакаи
Хироки Сакаи
90
15
Чалета-Цар
Дуйе Чалета-Цар
90
18
Амави
Жордан Амави
90
4
Камара
Бубакар Камара
90
10
Пайет
Димитри Пайет
90
8
Сансон
Морган Сансон
90
21
Ронье
Валентин Ронье
90
17
Сарр
Буна Сарр
90
9
Бенедетто
Дарио Бенедетто
90
Запасные
16
Пеле
Йоанн Пеле
12
Строотман
Кевин Строотман
27
Лопес
Максим Лопес
24
Хауи
Сайф-Эддин Хауи
36
Аке
Марле Аке
28
Жермен
Валере Жермен
7
Радоньич
Неманья Радоньич