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мин
События
Матч окончен 2:1
90'
Желтая карточка
Желтая карточка
88'
84'
Замена
Замена
78'
76'
Замена
Замена
71'
ГОЛ! 2:1
69'
66'
ГОЛ! 1:1
63'
Желтая карточка
46'
Замена
Замена
42'
ГОЛ! 1:0
31'
Прошлые матчи
Новости
20 августа 2020, 01:57
2
16 августа 2020, 01:35
14 декабря 2020, 10:27
07 декабря 2020, 10:37
22 октября 2020, 09:32
21 октября 2020, 21:18
21 октября 2020, 00:34
20 октября 2020, 21:47
20 августа 2020, 09:33
19 августа 2020, 23:49