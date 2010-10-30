Лион - Сошо: 30 октября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Лион
Лион
Бастос 31
Ляказетт 69
2:1

Лион - Сошо: 30 октября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Сошо
Монбельяр
Идейе 66
Лига 1, 11 тур

Лига 1,

11 тур

Франция
30 окт. 2010, 20:00 МСК
30.10.2010, 20:00 МСК
суббота
Филипп Кальт
Филипп Кальт
Главный Судья
Составы
События
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Прогнозы

Составы

Лион
мин
0
Льорис
Уго Льорис
90
0
Крис
Крис
90
0
Диакате
Папе Диакате
90
0
Ревейер
Антони Ревейер
90
0
Бастос
Мишел Бастос
31'
31'
42
0
Гуркюфф
Йоанн Гуркюфф
90
0
Гренье
Клеман Гренье
90
0
Гоналон
Максим Гоналон
90
0
Чельстрем
Ким Чельстрем
90
0
Бриан
Джимми Бриан
78
0
Гомис
Бафетимби Гомис
71
Запасные
0
Веркутр
Реми Веркутр
-
0
Ловрен
Деян Ловрен
12
0
Гассама
Ламин Гассама
-
0
Пье
Жереми Пье
19
0
Пьянич
Миралем Пьянич
-
0
Бельфодиль
Исхак Бельфодиль
-
0
Ляказетт
Александр Ляказетт
69'
48
Сошо
мин
0
Пужоль
Лоик Пужоль
46
0
Туласн
Жоффрей Туласн
76
0
Крос
Пьеррик Крос
90
0
Бреше
Жереми Бреше
90
0
Драме
Букари Драме
90
0
Соже
Давид Соже
90
0
Перки
Дамьен Перки
84
0
Фати
Жак Фати
90
0
Будебуз
Рияд Будебуз
90
0
Мартен
Марвин Мартен
90
0
Идейе
Браун Идейе
66'
66'
90
Запасные
0
Дрейер
Маттью Дрейер
-
0
Жоссе
Максим Жоссе
-
0
Пейберне
Матье Пейберне
-
0
Ногейра
Винсент Ногейра
14
0
Диас
Рафаэль Диас
-
0
Бутен
Эдуард Бутен
44
0
Бакамбу
Седрик Бакамбу
6

События

Матч окончен 2:1
90'
Желтая карточка
Браун Идейе
Желтая карточка
Жереми Пье
88'
84'
Замена
Седрик Бакамбу
Дамьен Перки
Замена
Деян Ловрен
Джимми Бриан
78'
76'
Замена
Винсент Ногейра
Жоффрей Туласн
Замена
Жереми Пье
Бафетимби Гомис
71'
ГОЛ! 2:1
Александр Ляказетт
69'
66'
ГОЛ! 1:1
Браун Идейе
63'
Желтая карточка
Жоффрей Туласн
46'
Замена
Эдуард Бутен
Лоик Пужоль
Замена
Александр Ляказетт
Мишел Бастос
42'
ГОЛ! 1:0
Мишел Бастос
31'

Прошлые матчи

06.03.2021 06 марта 2021 сб 20:45
Лион
5 : 2
Сошо
06.03.2021 06 марта 2021 сб 20:45
Лион
5
Сошо
2
11.01.2014 11 янв. 2014 сб 22:00
Лион
2 : 0
Сошо
11.01.2014 11 янв. 2014 сб 22:00
Лион
2
Сошо
0
16.08.2013 16 авг. 2013 пт 21:30
Сошо
1 : 3
Лион
16.08.2013 16 авг. 2013 пт 21:30
Сошо
1
Лион
3
31.03.2013 31 марта 2013 вс 22:00
Лион
1 : 2
Сошо
31.03.2013 31 марта 2013 вс 22:00
Лион
1
Сошо
2
11.11.2012 11 нояб. 2012 вс 19:00
Сошо
1 : 1
Лион
11.11.2012 11 нояб. 2012 вс 19:00
Сошо
1
Лион
1
24.03.2012 24 марта 2012 сб 21:00
Лион
2 : 1
Сошо
24.03.2012 24 марта 2012 сб 21:00
Лион
2
Сошо
1
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс 19:00
Сошо
2 : 1
Лион
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс 19:00
Сошо
2
Лион
1
12.03.2011 12 марта 2011 сб 21:00
Сошо
0 : 2
Лион
12.03.2011 12 марта 2011 сб 21:00
Сошо
0
Лион
2
30.10.2010 30 окт. 2010 сб 20:00
Лион
2 : 1
Сошо
30.10.2010 30 окт. 2010 сб 20:00
Лион
2
Сошо
1
21.02.2010 21 февр. 2010 вс 19:00
Сошо
0 : 4
Лион
21.02.2010 21 февр. 2010 вс 19:00
Сошо
0
Лион
4
17.10.2009 17 окт. 2009 сб 20:00
Лион
0 : 2
Сошо
17.10.2009 17 окт. 2009 сб 20:00
Лион
0
Сошо
2
22.03.2009 22 марта 2009 вс 19:00
Лион
2 : 0
Сошо
22.03.2009 22 марта 2009 вс 19:00
Лион
2
Сошо
0
29.10.2008 29 окт. 2008 ср 21:00
Сошо
0 : 2
Лион
29.10.2008 29 окт. 2008 ср 21:00
Сошо
0
Лион
2
09.02.2008 09 февр. 2008 сб 22:00
Лион
4 : 1
Сошо
09.02.2008 09 февр. 2008 сб 22:00
Лион
4
Сошо
1
29.08.2007 29 авг. 2007 ср 21:45
Сошо
1 : 2
Лион
29.08.2007 29 авг. 2007 ср 21:45
Сошо
1
Лион
2

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