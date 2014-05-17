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Сошо
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Таблица
И
В
Н
П
Мячи
Очки
16
Монпелье
38
8
18
12
45:53
42
17
Ницца
38
12
6
20
30:44
42
18
Сошо
38
10
10
18
37:61
40
19
Валансьен
38
7
8
23
37:65
29
20
Аяччо
38
4
11
23
37:72
23
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Результаты
17.05.2014
17 мая 2014
сб
22:00
Сошо
0 : 3
Эвиан
17.05.2014
17 мая 2014
сб
22:00
38 тур
Сошо
0
Эвиан
3
Франция. Лига 1 , 38 тур
10.05.2014
10 мая 2014
сб
22:00
Ренн
1 : 2
Сошо
10.05.2014
10 мая 2014
сб
22:00
37 тур
Ренн
1
Сошо
2
Франция. Лига 1 , 37 тур
04.05.2014
04 мая 2014
вс
18:00
Сошо
2 : 0
Ницца
04.05.2014
04 мая 2014
вс
18:00
36 тур
Сошо
2
Ницца
0
Франция. Лига 1 , 36 тур
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
15:00
Сошо
1 : 1
ПСЖ
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
15:00
35 тур
Сошо
1
ПСЖ
1
Франция. Лига 1 , 35 тур
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
18:00
Реймс
0 : 1
Сошо
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
18:00
34 тур
Реймс
0
Сошо
1
Франция. Лига 1 , 34 тур
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