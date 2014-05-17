Сошо

Монбельяр
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Франция
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Огюст Бональ
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И В Н П Мячи Очки
16
Монпелье
38 8 18 12 45:53 42
17
Ницца
38 12 6 20 30:44 42
18
Сошо
38 10 10 18 37:61 40
19
Валансьен
38 7 8 23 37:65 29
20
Аяччо
38 4 11 23 37:72 23
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Результаты
17.05.2014 17 мая 2014 сб 22:00
Сошо
0 : 3
Эвиан
17.05.2014 17 мая 2014 сб 22:00
38 тур
Сошо
0
Эвиан
3
Франция. Лига 1 , 38 тур
10.05.2014 10 мая 2014 сб 22:00
Ренн
1 : 2
Сошо
10.05.2014 10 мая 2014 сб 22:00
37 тур
Ренн
1
Сошо
2
Франция. Лига 1 , 37 тур
04.05.2014 04 мая 2014 вс 18:00
Сошо
2 : 0
Ницца
04.05.2014 04 мая 2014 вс 18:00
36 тур
Сошо
2
Ницца
0
Франция. Лига 1 , 36 тур
27.04.2014 27 апр. 2014 вс 15:00
Сошо
1 : 1
ПСЖ
27.04.2014 27 апр. 2014 вс 15:00
35 тур
Сошо
1
ПСЖ
1
Франция. Лига 1 , 35 тур
20.04.2014 20 апр. 2014 вс 18:00
Реймс
0 : 1
Сошо
20.04.2014 20 апр. 2014 вс 18:00
34 тур
Реймс
0
Сошо
1
Франция. Лига 1 , 34 тур
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