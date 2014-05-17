Валансьен

Валансьен
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Франция
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Тренер
Ариэль Якобс
А. Якобс
Лента
Состав
Таблица
Результаты

Таблица

И В Н П Мячи Очки
17
Ницца
38 12 6 20 30:44 42
18
Сошо
38 10 10 18 37:61 40
19
Валансьен
38 7 8 23 37:65 29
20
Аяччо
38 4 11 23 37:72 23
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Результаты
17.05.2014 17 мая 2014 сб 22:00
Тулуза
3 : 1
Валансьен
17.05.2014 17 мая 2014 сб 22:00
38 тур
Тулуза
3
Валансьен
1
Франция. Лига 1 , 38 тур
10.05.2014 10 мая 2014 сб 22:00
Валансьен
1 : 2
Монако
10.05.2014 10 мая 2014 сб 22:00
37 тур
Валансьен
1
Монако
2
Франция. Лига 1 , 37 тур
04.05.2014 04 мая 2014 вс 18:00
Валансьен
0 : 1
Бордо
04.05.2014 04 мая 2014 вс 18:00
36 тур
Валансьен
0
Бордо
1
Франция. Лига 1 , 36 тур
26.04.2014 26 апр. 2014 сб 21:00
Генгам
1 : 0
Валансьен
26.04.2014 26 апр. 2014 сб 21:00
35 тур
Генгам
1
Валансьен
0
Франция. Лига 1 , 35 тур
20.04.2014 20 апр. 2014 вс 18:00
Валансьен
2 : 6
Нант
20.04.2014 20 апр. 2014 вс 18:00
34 тур
Валансьен
2
Нант
6
Франция. Лига 1 , 34 тур
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