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Валансьен
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Валансьен
Валансьен
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Страна
Франция
Стадион
Стад дю Айно
Тренер
Ариэль Якобс
А. Якобс
Лента
Состав
Таблица
Результаты
Таблица
И
В
Н
П
Мячи
Очки
17
Ницца
38
12
6
20
30:44
42
18
Сошо
38
10
10
18
37:61
40
19
Валансьен
38
7
8
23
37:65
29
20
Аяччо
38
4
11
23
37:72
23
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Результаты
17.05.2014
17 мая 2014
сб
22:00
Тулуза
3 : 1
Валансьен
17.05.2014
17 мая 2014
сб
22:00
38 тур
Тулуза
3
Валансьен
1
Франция. Лига 1 , 38 тур
10.05.2014
10 мая 2014
сб
22:00
Валансьен
1 : 2
Монако
10.05.2014
10 мая 2014
сб
22:00
37 тур
Валансьен
1
Монако
2
Франция. Лига 1 , 37 тур
04.05.2014
04 мая 2014
вс
18:00
Валансьен
0 : 1
Бордо
04.05.2014
04 мая 2014
вс
18:00
36 тур
Валансьен
0
Бордо
1
Франция. Лига 1 , 36 тур
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
21:00
Генгам
1 : 0
Валансьен
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
21:00
35 тур
Генгам
1
Валансьен
0
Франция. Лига 1 , 35 тур
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
18:00
Валансьен
2 : 6
Нант
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
18:00
34 тур
Валансьен
2
Нант
6
Франция. Лига 1 , 34 тур
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