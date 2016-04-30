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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лион
Лион
Геззаль 10
Корне 40
2:1
Матч завершен
Газелек
Аяччо
Пужоль 49
Лига 1, 36 тур
Лига 1,
36 тур
Франция
30 апр. 2016, 22:00 МСК
30.04.2016, 22:00 МСК
суббота
Николя Ренвиль
Николя Ренвиль
Главный Судья
Составы
Лион
мин
1
Лопеш
Антони Лопеш
90
3
Бедимо
Анри Бедимо
64
2
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
90
23
Умтити
Самуэль Умтити
90
20
Рафаэл
Рафаэл
90
21
Гоналон
Максим Гоналон
90
12
Ферри
Джордан Ферри
71
11
Геззаль
Рашид Геззаль
10'
10'
90
8
Толиссо
Корентен Толиссо
82
10
Ляказетт
Александр Ляказетт
90
27
Корне
Максвел Корне
40'
40'
90
Запасные
30
Горжелен
Матье Горжелен
13
Жалле
Кристоф Жалле
15
Морель
Жереми Морель
7
Гренье
Клеман Гренье
14
Дардер
Серхи Дардер
18
Фекир
Набиль Фекир
22
Перрен
Гаэтан Перрен
Газелек
мин
1
Маури
Клеман Маури
90
13
Туре
Алассан Туре
90
4
Филиппи
Родерик Филиппи
90
20
Поджи
Луис Поджи
67
24
Тшибумбу
Джон Тшибумбу
80
15
Мангане
Кадер Мангане
90
3
Силла
Иссиага Силла
90
21
Мартинес
Пабло Мартинес
90
23
Джокович
Дамьян Джокович
90
27
Шермити
Амин Шермити
45
19
Зуа
Жак Зуа
90
Запасные
30
Года
Жюль Года
6
Дюкортью
Давид Дюкортью
29
Коефф
Александр Коефф
18
Юга
Амос Юга
28
Пужоль
Грэгори Пужоль
49'
7
Майи
Кевин Майи
9
Бутаиб
Халид Бутаиб