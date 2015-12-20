Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Газелек
Аяччо
Ларби 32
Ларби 67
2:1
Матч завершен
Лион
Лион
Гренье 72
Лига 1, 19 тур
Лига 1,
19 тур
Франция
20 дек. 2015, 19:00 МСК
20.12.2015, 19:00 МСК
воскресенье
Амаури Делеру
Амаури Делеру
Главный Судья
Составы
Газелек
мин
8
Ле Монье
Джером Ле Монье
90
1
Маури
Клеман Маури
90
10
Ларби
Мохамед Ларби
32'
67'
32', 67'
90
24
Тшибумбу
Джон Тшибумбу
90
6
Дюкортью
Давид Дюкортью
90
5
Бреше
Жереми Бреше
90
15
Мангане
Кадер Мангане
90
3
Силла
Иссиага Силла
90
29
Коефф
Александр Коефф
73
18
Юга
Амос Юга
77
19
Зуа
Жак Зуа
69
Запасные
42
Герин
Поль-Андре Герин
4
Филиппи
Родерик Филиппи
21
Мартинес
Пабло Мартинес
23
Джокович
Дамьян Джокович
20
Поджи
Луис Поджи
7
Майи
Кевин Майи
9
Бутаиб
Халид Бутаиб
Лион
мин
1
Лопеш
Антони Лопеш
90
3
Бедимо
Анри Бедимо
66
2
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
90
4
Коне
Бакари Коне
90
20
Рафаэл
Рафаэл
14
7
Гренье
Клеман Гренье
72'
72'
90
21
Гоналон
Максим Гоналон
90
8
Толиссо
Корентен Толиссо
90
17
Мальбранк
Стид Мальбранк
69
9
Бове
Клаудио Бове
90
27
Корне
Максвел Корне
90
Запасные
16
Мосио
Люка Мосио
22
Роуз
Линдсей Роуз
28
Мвуэмба
Арнольд Мвуэмба
12
Ферри
Джордан Ферри
11
Геззаль
Рашид Геззаль
14
Дардер
Серхи Дардер
33
дель Кастильо
Ромен дель Кастильо