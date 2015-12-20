Матч завершен
Газелек
Аяччо
Ларби 32
Ларби 67
2:1
Матч завершен
Лион
Лион
Гренье 72
Лига 1, 19 тур

Лига 1,

19 тур

Франция
20 дек. 2015, 19:00 МСК
20.12.2015, 19:00 МСК
воскресенье
Амаури Делеру
Амаури Делеру
Главный Судья
Составы
Газелек
мин
8
Ле Монье
Джером Ле Монье
90
1
Маури
Клеман Маури
90
10
Ларби
Мохамед Ларби
32'
67'
32', 67'
90
24
Тшибумбу
Джон Тшибумбу
90
6
Дюкортью
Давид Дюкортью
90
5
Бреше
Жереми Бреше
90
15
Мангане
Кадер Мангане
90
3
Силла
Иссиага Силла
90
29
Коефф
Александр Коефф
73
18
Юга
Амос Юга
77
19
Зуа
Жак Зуа
69
Запасные
42
Герин
Поль-Андре Герин
4
Филиппи
Родерик Филиппи
21
Мартинес
Пабло Мартинес
23
Джокович
Дамьян Джокович
20
Поджи
Луис Поджи
7
Майи
Кевин Майи
9
Бутаиб
Халид Бутаиб
Лион
мин
1
Лопеш
Антони Лопеш
90
3
Бедимо
Анри Бедимо
66
2
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
90
4
Коне
Бакари Коне
90
20
Рафаэл
Рафаэл
14
7
Гренье
Клеман Гренье
72'
72'
90
21
Гоналон
Максим Гоналон
90
8
Толиссо
Корентен Толиссо
90
17
Мальбранк
Стид Мальбранк
69
9
Бове
Клаудио Бове
90
27
Корне
Максвел Корне
90
Запасные
16
Мосио
Люка Мосио
22
Роуз
Линдсей Роуз
28
Мвуэмба
Арнольд Мвуэмба
12
Ферри
Джордан Ферри
11
Геззаль
Рашид Геззаль
14
Дардер
Серхи Дардер
33
дель Кастильо
Ромен дель Кастильо