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Матч-центр
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Коронавирус
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лион
Лион
Эдерсон 34
Жуниньо 74
3:1
Матч завершен
Гавр
Гавр
Нестор 82
Лига 1, 24 тур
Лига 1,
24 тур
Франция
15 февр. 2009, 19:00 МСК
15.02.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
Лион
мин
0
Льорис
Уго Льорис
90
0
Гроссо
Фабио Гроссо
90
0
Крис
Крис
90
0
Менса
Джон Менса
90
0
Бумсонг
Жан-Ален Бумсонг
90
0
Эдерсон
Эдерсон
34'
34'
89
0
Тулалан
Жереми Тулалан
90
0
Макун
Жан Макун
90
0
Жуниньо
Жуниньо
74'
74'
90
0
Бензема
Карим Бензема
80
Запасные
0
Веркутр
Реми Веркутр
0
Гассама
Ламин Гассама
0
Мунье
Антони Мунье
0
Пьянич
Миралем Пьянич
0
Пикьонн
Фредерик Пикьонн
0
Тафе
Яннис Тафе
Гавр
мин
0
Франкур
Петер Франкур
90
0
Алла
Хасан Алла
90
0
Диалло
Мамаду Диалло
90
0
Самбу
Массамба Самбу
73
0
Рево
Кристоф Рево
90
0
Ба
Абассе Ба
90
0
Норо
Стефан Норо
76
0
Алассан
Амаду Алассан
90
0
Маранж
Флориан Маранж
90
0
Бака
Максим Бака
90
0
Анин
Кевин Анин
90
Запасные
0
Пласид
Джонни Пласид
0
Кана-Бийик
Жан-Армель Кана-Бийик
0
Нестор
Лоик Нестор
82'
0
Тиксье
Дамьен Флориан Тиксье
0
Давидас
Оливье Давидас
0
Лесаж
Жан Мишаль Лесаж