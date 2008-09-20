Матч завершен
Гавр
Гавр
0:1
Матч завершен
Лион
Лион
Лига 1, 6 тур

Лига 1,

6 тур

Франция
20 сент. 2008, 20:00 МСК
20.09.2008, 20:00 МСК
суббота
Филипп Кальт
Филипп Кальт
Главный Судья
Составы