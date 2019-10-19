Матч завершен
Лион
Лион
0:0
Матч завершен
Дижон
Дижон
Лига 1, 10 тур

Лига 1,

10 тур

Франция
19 окт. 2019, 18:30 МСК
19.10.2019, 18:30 МСК
суббота
Составы
Лион
мин
1
Лопеш
Антони Лопеш
90
6
Марсело
Марсело
90
5
Денайе
Джейсон Денайе
90
23
Тете
Кенни Тете
90
20
Маршал
Маршал
90
29
Тусар
Люка Тусар
90
8
Ауа
Уссем Ауа
90
7
Терье
Мартен Терье
55
12
Мендес
Тиаго Мендес
62
9
Дембеле
Мусса Дембеле
90
27
Корне
Максвел Корне
90
Запасные
30
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
4
Рафаэл
Рафаэл
28
Коне
Юссуф Коне
3
Андерсен
Йоахим Андерсен
10
Траоре
Бертран Траоре
17
Рен-Аделед
Жефф Рен-Аделед
Дижон
мин
16
Гомис
Альфред Гомис
90
9
Мавидиди
Стефи Мавидиди
90
3
Музинга
Нгонда Музинга
90
21
Шуиар
Мунир Шуиар
70
8
Сумаре
Бриан Сумаре
55
25
Экюэль-Манга
Бруно Экюэль-Манга
90
24
Лаутоа
Весли Лаутоа
90
4
Агер
Наиф Агер
58
2
Альфонс
Микаэль Альфонс
90
22
Ндонг
Дидье Ндонг
90
11
Таварес
Жулио Таварес
90
Запасные
1
Рунарссон
Рунар Рунарссон
26
Чафик
Фуад Чафик
5
Кулибали
Сену Кулибали
15
Бальмон
Флоран Бальмон
7
Саммаритано
Фредерик Саммаритано
20
Амалфитано
Ромен Амалфитано
19
Кадис
Йхондер Кадис