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События
Матч окончен 4:2
ГОЛ! 4:2
88'
77'
Замена
Замена
75'
74'
Желтая карточка
ГОЛ! 3:2
73'
68'
Замена
Замена
62'
55'
Желтая карточка
55'
Желтая карточка
45'
ГОЛ! 2:2
45'
45'
37'
ГОЛ! 1:2
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:1
24'
23'
Желтая карточка
20'
ГОЛ! 0:1
Прошлые матчи
Новости
20 августа 2020, 01:57
2
16 августа 2020, 01:35
14 декабря 2020, 10:27
07 декабря 2020, 10:37
22 октября 2020, 09:32
21 октября 2020, 21:18
21 октября 2020, 00:34
20 октября 2020, 21:47
20 августа 2020, 09:33
19 августа 2020, 23:49