Дижон - Лион: 27 августа 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Дижон
Дижон
Саммаритано 24
Таварес 45
Баамбула 73
Лис-Мелу 88
4:2

Дижон - Лион: 27 августа 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Лион
Лион
Толиссо 20
Ляказетт 37
Лига 1, 3 тур

Лига 1,

3 тур

Франция
27 авг. 2016, 18:00 МСК
27.08.2016, 18:00 МСК
суббота
Йоан Амель
Йоан Амель
Главный Судья
Составы
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Прошлые матчи
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Прогнозы

Составы

Дижон
мин
18
Саммаритано
Фредерик Саммаритано
24'
24'
55
30
Рейне
Баптист Рейне
90
27
Варро
Седрик Варро
90
23
Рюфли
Венсан Рюфли
90
21
Абдельхамид
Юнис Абдельхамид
90
26
Чафик
Фуад Чафик
90
15
Бальмон
Флоран Бальмон
90
14
Мари
Жордан Мари
90
20
Амалфитано
Ромен Амалфитано
90
11
Таварес
Жулио Таварес
45'
45'
75
9
Диони
Луи Диони
62
Запасные
1
Лерой
Бенжамин Лерой
-
4
Лотье
Жордан Лотье
-
5
Бернар
Кентен Бернар
-
55
Баамбула
Дилан Баамбула
73'
35
75
Гастьен
Йоан Гастьен
15
8
Лис-Мелу
Пьер Лис-Мелу
88'
28
10
Бела
Жереми Бела
-
Лион
мин
1
Лопеш
Антони Лопеш
90
8
Толиссо
Корентен Толиссо
20'
20'
90
3
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
2
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
90
20
Рафаэл
Рафаэл
90
31
Рыбус
Мацей Рыбус
68
21
Гоналон
Максим Гоналон
90
14
Дардер
Серхи Дардер
90
27
Корне
Максвел Корне
90
10
Ляказетт
Александр Ляказетт
37'
37'
45
18
Фекир
Набиль Фекир
77
Запасные
30
Горжелен
Матье Горжелен
-
13
Жалле
Кристоф Жалле
-
4
Маммана
Эмануэль Маммана
-
45
Вальбуэна
Матье Вальбуэна
45
76
Гренье
Клеман Гренье
13
68
Ферри
Джордан Ферри
22
22
Перрен
Гаэтан Перрен
-

События

Матч окончен 4:2
ГОЛ! 4:2
Пьер Лис-Мелу
88'
77'
Замена
Клеман Гренье
Набиль Фекир
Замена
Йоан Гастьен
Жулио Таварес
75'
74'
Желтая карточка
Максим Гоналон
ГОЛ! 3:2
Дилан Баамбула
73'
68'
Замена
Джордан Ферри
Мацей Рыбус
Замена
Пьер Лис-Мелу
Луи Диони
62'
Замена
Дилан Баамбула
Фредерик Саммаритано
55'
Желтая карточка
Флоран Бальмон
55'
Желтая карточка
Ромен Амалфитано
45'
ГОЛ! 2:2
Жулио Таварес
45'
45'
Замена
Матье Вальбуэна
Александр Ляказетт
37'
ГОЛ! 1:2
Александр Ляказетт
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:1
Фредерик Саммаритано
24'
23'
Желтая карточка
Николя Н'Кулу
20'
ГОЛ! 0:1
Корентен Толиссо

Прошлые матчи

03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:00
Дижон
0 : 1
Лион
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:00
Дижон
0
Лион
1
28.08.2020 28 авг. 2020 пт 22:00
Лион
4 : 1
Дижон
28.08.2020 28 авг. 2020 пт 22:00
Лион
4
Дижон
1
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 18:30
Лион
0 : 0
Дижон
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 18:30
Лион
0
Дижон
0
06.04.2019 06 апр. 2019 сб 18:00
Лион
1 : 3
Дижон
06.04.2019 06 апр. 2019 сб 18:00
Лион
1
Дижон
3
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 20:00
Дижон
0 : 3
Лион
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 20:00
Дижон
0
Лион
3
20.04.2018 20 апр. 2018 пт 22:00
Дижон
2 : 5
Лион
20.04.2018 20 апр. 2018 пт 22:00
Дижон
2
Лион
5
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 21:00
Лион
3 : 3
Дижон
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 21:00
Лион
3
Дижон
3
19.02.2017 19 февр. 2017 вс 19:00
Лион
4 : 2
Дижон
19.02.2017 19 февр. 2017 вс 19:00
Лион
4
Дижон
2
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 18:00
Дижон
4 : 2
Лион
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 18:00
Дижон
4
Лион
2
28.01.2012 28 янв. 2012 сб 21:00
Лион
3 : 1
Дижон
28.01.2012 28 янв. 2012 сб 21:00
Лион
3
Дижон
1
10.09.2011 10 сент. 2011 сб 20:00
Дижон
1 : 2
Лион
10.09.2011 10 сент. 2011 сб 20:00
Дижон
1
Лион
2

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