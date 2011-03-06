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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Лион
Лион
Лисандро 13
Пьянич 17
Лисандро 52
Лисандро 55
Бастос 90
5:0
Матч завершен
Арль-Авиньон
Авиньон
Лига 1, 26 тур
Лига 1,
26 тур
Франция
6 марта 2011, 19:00 МСК
6.03.2011, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
Лион
мин
0
Льорис
Уго Льорис
90
0
Сиссоко
Али Сиссоко
77
0
Диакате
Папе Диакате
90
0
Ловрен
Деян Ловрен
90
0
Ревейер
Антони Ревейер
90
0
Дельгадо
Сезар Дельгадо
90
0
Гуркюфф
Йоанн Гуркюфф
49
0
Тулалан
Жереми Тулалан
90
0
Пьянич
Миралем Пьянич
17'
17'
90
0
Лисандро
Лисандро
13'
52'
55'
13', 52', 55'
68
0
Бриан
Джимми Бриан
90
Запасные
0
Веркутр
Реми Веркутр
0
Гассама
Ламин Гассама
0
Пье
Жереми Пье
0
Бастос
Мишел Бастос
90'
0
Гоналон
Максим Гоналон
0
Чельстрем
Ким Чельстрем
0
Гомис
Бафетимби Гомис
Арль-Авиньон
мин
0
Планте
Венсан Планте
90
0
Соро
Бакари Соро
90
0
Абензоар
Лоик Абензоар
60
0
Лоренци
Грэгори Лоренци
90
0
Н'Диайе
Деме Н'Диайе
90
0
Рокки
Ромайн Рокки
90
0
Павон
Франсиско Павон
90
0
Лоренти
Фабьен Лоренти
90
0
Мерием
Камиль Мерием
77
0
Айт Бен Идир
Джамель Айт Бен Идир
59
0
Гилас
Камель Гилас
90
Запасные
0
Яттара
Наби-Мусса Яттара
0
Фаншон
Жан-Алан Фаншон
0
Кабелла
Реми Кабелла
0
Пиоселье
Себастьян Пиоселье
0
Аяссе
Томас Аяссе
0
Коррезе
Эммануэль Коррезе
0
Жонатан
Апаресидо Силва Жонатан