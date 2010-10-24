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Футбол
Материалы
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MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Арль-Авиньон
Авиньон
Джа Джедже 36
1:1
Матч завершен
Лион
Лион
Бриан 47
Лига 1, 10 тур
Лига 1,
10 тур
Франция
24 окт. 2010, 18:00 МСК
24.10.2010, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
Арль-Авиньон
мин
0
Буазза
Хамер Буазза
63
0
Соро
Бакари Соро
90
0
Мервиль
Кирилье Мервиль
90
0
Германи
Гаэль Германи
90
0
Аяссе
Томас Аяссе
90
0
Павон
Франсиско Павон
90
0
Лоренти
Фабьен Лоренти
90
0
Мерием
Камиль Мерием
22
0
Айт Бен Идир
Джамель Айт Бен Идир
90
0
Пиоселье
Себастьян Пиоселье
90
0
Джа Джедже
Франк Джа Джедже
36'
36'
71
Запасные
0
Планте
Венсан Планте
0
Фаншон
Жан-Алан Фаншон
0
Коррезе
Эммануэль Коррезе
0
Н'Диайе
Деме Н'Диайе
0
Харистеас
Ангелос Харистеас
0
Псауме
Бенжамин Псауме
0
Диавара
Каба Диавара
Лион
мин
0
Льорис
Уго Льорис
90
0
Сиссоко
Али Сиссоко
57
0
Диакате
Папе Диакате
90
0
Крис
Крис
90
0
Ревейер
Антони Ревейер
90
0
Бастос
Мишел Бастос
90
0
Гуркюфф
Йоанн Гуркюфф
46
0
Макун
Жан Макун
90
0
Чельстрем
Ким Чельстрем
46
0
Лисандро
Лисандро
90
0
Бриан
Джимми Бриан
47'
47'
90
Запасные
0
Веркутр
Реми Веркутр
0
Ловрен
Деян Ловрен
0
Гассама
Ламин Гассама
0
Пьянич
Миралем Пьянич
0
Гоналон
Максим Гоналон
0
Гомис
Бафетимби Гомис
0
Ляказетт
Александр Ляказетт