Матч завершен
Лион
Лион
3:2
Матч завершен
Валансьен
Валансьен
Лига 1, 4 тур

Лига 1,

4 тур

Франция
1 сент. 2012, 18:00 МСК
1.09.2012, 18:00 МСК
суббота
Составы