Матч завершен
Крылья Советов
Самара
1:0
Матч завершен
Факел
Воронеж
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
21 марта 1997, -:- МСК
21.03.1997, -:- МСК
пятница
Составы