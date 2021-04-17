Крылья Советов

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Запасные
Тренерский состав
События
Матч окончен 5:1
ГОЛ! 5:1
90'
85'
Желтая карточка
85'
Замена
ГОЛ! 4:1
83'
82'
Вторая желтая
Замена
79'
75'
Замена
Замена
73'
Замена
70'
69'
Желтая карточка
68'
Замена
ГОЛ! 3:1
63'
61'
ГОЛ! 2:1
Замена
59'
47'
Желтая карточка
46'
Замена
46'
Замена
Конец первого тайма (2:0)
ГОЛ! 2:0
24'
Желтая карточка
17'
ГОЛ! 1:0
10'
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12 мая, 20:45