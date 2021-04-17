Крылья Советов - Факел: 17 апреля 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Солдатенков 10
Сарвели 24
Ежов 63
Горшков 83
Голенков 90
5:1

Крылья Советов - Факел: 17 апреля 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Факел
Воронеж
Максимов 61
ФНЛ, 37 тур

ФНЛ,

37 тур

Россия
17 апр. 2021, 14:00 МСК
17.04.2021, 14:00 МСК
суббота
Cтадион Самара Арена
Самара Арена
Самара
Евгений Буланов
Евгений Буланов
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Крылья Советов
мин
1
Ломаев
Иван Ломаев
90
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
5
Горшков
Юрий Горшков
83'
83'
90
3
Чернов
Никита Чернов
90
4
Солдатенков
Александр Солдатенков
10'
10'
90
18
Зеффан
Мехди Зеффан
90
17
Зиньковский
Антон Зиньковский
59
8
Витюгов
Максим Витюгов
79
77
Кабутов
Дмитрий Кабутов
90
33
Сергеев
Иван Сергеев
73
10
Сарвели
Владислав Сарвели
24'
24'
70
Запасные
81
Овсянников
Богдан Овсянников
-
39
Фролов
Евгений Фролов
-
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
-
35
Прищепа
Дмитрий Прищепа
-
22
Ефремов
Дмитрий Ефремов
-
11
Ежов
Роман Ежов
63'
31
16
Алвеш
Рикарду Алвеш
20
52
Смирнов
Данила Смирнов
-
7
Хади
Сафа Хади
11
99
Канунников
Максим Канунников
-
69
Голенков
Егор Голенков
90'
17
Тренерский состав
Игорь Осинькин
Факел
мин
1
Саутин
Александр Саутин
90
10
Акбашев
Роман Акбашев
90
2
Черов
Василий Черов
75
22
Разборов
Андрей Разборов
46
15
Никитин
Андрей Никитин
46
26
Почивалин
Валерий Почивалин
90
4
Дашаев
Аслан Дашаев
90
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
90
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
90
33
Замалиев
Наиль Замалиев
90
33
Замалиев
Наиль Замалиев
90
Запасные
25
Смирнов
Михаил Смирнов
-
25
Смирнов
Михаил Смирнов
-
87
Коробов
Дмитрий Коробов
22
11
Мазуров
Илья Мазуров
15
56
Седов
Максим Седов
-
6
Шепилов
Денис Шепилов
44
80
Царукян
Валерий Царукян
5
19
Максимов
Максим Максимов
61'
44
Тренерский состав
Олег Василенко

События

Матч окончен 5:1
ГОЛ! 5:1
Егор Голенков
90'
85'
Желтая карточка
Наиль Замалиев
85'
Замена
Валерий Царукян
Хызыр Аппаев
ГОЛ! 4:1
Юрий Горшков
83'
82'
Вторая желтая
Валерий Почивалин
Замена
Сафа Хади
Максим Витюгов
79'
75'
Замена
Илья Мазуров
Василий Черов
Замена
Егор Голенков
Иван Сергеев
73'
Замена
Рикарду Алвеш
Владислав Сарвели
70'
69'
Желтая карточка
Роман Акбашев
68'
Замена
Дмитрий Коробов
Олег Дмитриев
ГОЛ! 3:1
Роман Ежов
63'
61'
ГОЛ! 2:1
Максим Максимов
Замена
Роман Ежов
Антон Зиньковский
59'
47'
Желтая карточка
Валерий Почивалин
46'
Замена
Денис Шепилов
Андрей Никитин
46'
Замена
Максим Максимов
Андрей Разборов
Конец первого тайма (2:0)
ГОЛ! 2:0
Владислав Сарвели
24'
Желтая карточка
Никита Чернов
17'
ГОЛ! 1:0
Александр Солдатенков
10'
Начало матча

Прошлые матчи

17.04.2021 17 апр. 2021 сб 14:00
Крылья Советов
5 : 1
Факел
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 14:00
Крылья Советов
5
Факел
1
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 17:00
Факел
1 : 1
Крылья Советов
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 17:00
Факел
1
Крылья Советов
1
28.04.2018 28 апр. 2018 сб 17:00
Крылья Советов
2 : 1
Факел
28.04.2018 28 апр. 2018 сб 17:00
Крылья Советов
2
Факел
1
07.10.2017 07 окт. 2017 сб 18:00
Факел
1 : 0
Крылья Советов
07.10.2017 07 окт. 2017 сб 18:00
Факел
1
Крылья Советов
0
26.10.2001 26 окт. 2001 пт 23:00
Факел
1 : 0
Крылья Советов
26.10.2001 26 окт. 2001 пт 23:00
Факел
1
Крылья Советов
0
29.06.2001 29 июня 2001 пт 23:00
Крылья Советов
3 : 1
Факел
29.06.2001 29 июня 2001 пт 23:00
Крылья Советов
3
Факел
1
28.07.2000 28 июля 2000 пт 23:00
Крылья Советов
1 : 1
Факел
28.07.2000 28 июля 2000 пт 23:00
Крылья Советов
1
Факел
1
21.04.2000 21 апр. 2000 пт 23:00
Факел
3 : 2
Крылья Советов
21.04.2000 21 апр. 2000 пт 23:00
Факел
3
Крылья Советов
2
22.07.1997 22 июля 1997 вт 23:00
Факел
2 : 2
Крылья Советов
22.07.1997 22 июля 1997 вт 23:00
Факел
2
Крылья Советов
2
21.03.1997 21 марта 1997 пт -:-
Крылья Советов
1 : 0
Факел
21.03.1997 21 марта 1997 пт -:-
Крылья Советов
1
Факел
0
07.11.1992 07 нояб. 1992 сб -:-
Факел
1 : 0
Крылья Советов
07.11.1992 07 нояб. 1992 сб -:-
Факел
1
Крылья Советов
0
27.09.1992 27 сент. 1992 вс -:-
Крылья Советов
1 : 0
Факел
27.09.1992 27 сент. 1992 вс -:-
Крылья Советов
1
Факел
0

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