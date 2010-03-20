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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Сантана 4
Джилардино 73
Бабакар 86
3:0
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Серия А, 29 тур
Серия А,
29 тур
Италия
20 марта 2010, 20:00 МСК
20.03.2010, 20:00 МСК
суббота
Кармине Руссо
Кармине Руссо
Главный Судья
Составы
Фиорентина
мин
0
Фрей
Себастьян Фрей
90
0
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
0
Кролдруп
Пер Кролдруп
90
0
Гобби
Массимо Гобби
90
0
Натали
Чезаре Натали
90
0
Комотто
Джанлука Комотто
90
0
Сантана
Марио Сантана
4'
4'
63
0
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
0
Дзанетти
Кристиано Дзанетти
46
0
Джилардино
Альберто Джилардино
73'
73'
80
0
Йоветич
Стеван Йоветич
90
Запасные
0
Аврамов
Влада Аврамов
0
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
0
Донадель
Марко Донадель
0
Болатти
Марио Болатти
0
Бабакар
Хума Бабакар
86'
0
Кейррисон
Кейррисон
Дженоа
мин
0
Амелия
Марко Амелия
90
0
Кришито
Доменико Кришито
90
0
Моретти
Эмилиано Моретти
90
0
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Место
Джандоменико Место
58
0
Сапатер
Альберто Сапатер
90
0
Миланетто
Омар Миланетто
55
0
Скулли
Джузеппе Скулли
90
0
Палладино
Раффаэле Палладино
75
0
Паласио
Родриго Паласио
90
Запасные
0
Скарпи
Алессио Скарпи
0
Томович
Ненад Томович
0
Фатич
Иван Фатич
0
Юрич
Иван Юрич
0
Харджа
Хуссин Харджа
0
Суасо
Давид Суасо
0
Лазаревич
Деян Лазаревич