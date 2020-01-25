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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
0:0
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Серия А, 21 тур
Серия А,
21 тур
Италия
25 янв. 2020, 20:00 МСК
25.01.2020, 20:00 МСК
суббота
Составы
Фиорентина
мин
69
Дронговски
Бартломей Дронговски
90
22
Касерес
Мартин Касерес
90
78
Пульгар
Эрик Пульгар
90
20
Пеццелла
Герман Пеццелла
90
21
Лирола
Поль Лирола
90
23
Венути
Лоренцо Венути
82
4
Миленкович
Никола Миленкович
90
24
Бенасси
Марко Бенасси
90
25
Кьеза
Федерико Кьеза
90
8
Кастровилли
Гаэтано Кастровилли
65
63
Кутроне
Патрик Кутроне
59
Запасные
1
Террачиано
Пьетро Террачиано
17
Чеккерини
Федерико Чеккерини
15
Оливера
Максимильяно Оливера
6
Раньери
Лука Раньери
93
Терзич
Алекса Терзич
5
Бадель
Милан Бадель
16
Эйссерик
Валентин Эйссерик
18
Геззаль
Рашид Геззаль
27
Журковски
Шимон Журковски
28
Влахович
Душан Влахович
11
Соттиль
Риккардо Соттиль
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
3
Баррека
Антонио Баррека
90
14
Бираски
Давиде Бираски
90
17
Ромеро
Кристиан Ромеро
90
85
Бехрами
Валон Бехрами
90
20
Шоне
Лассе Шоне
90
27
Стураро
Стефано Стураро
90
19
Пандев
Горан Пандев
62
18
Гильоне
Паоло Гильоне
90
30
Фавилли
Андреа Фавилли
70
Запасные
22
Маркетти
Федерико Маркетти
97
Раду
Ионуц Раду
5
Гольданига
Эдоардо Гольданига
32
Анкерсен
Петер Анкерсен
13
Эль-Амик
Джавад Эль-Амик
33
Паяч
Марко Паяч
28
Агудело
Кевин Агудело
15
Ягелло
Филип Ягелло
23
Дестро
Маттиа Дестро
9
Санабрия
Антонио Санабрия
99
Пинамонти
Андреа Пинамонти