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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Дженоа
Генуя
Сапата 11
Куаме 65
2:1
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Пульгар 76
Серия А, 2 тур
Серия А,
2 тур
Италия
1 сент. 2019, 21:45 МСК
1.09.2019, 21:45 МСК
воскресенье
Составы
Дженоа
мин
97
Раду
Ионуц Раду
90
2
Сапата
Кристиан Сапата
11'
11'
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
3
Баррека
Антонио Баррека
90
17
Ромеро
Кристиан Ромеро
90
20
Шоне
Лассе Шоне
90
21
Радованович
Иван Радованович
90
8
Лерагер
Лукас Лерагер
90
18
Гильоне
Паоло Гильоне
90
99
Пинамонти
Андреа Пинамонти
90
11
Куаме
Кристиан Куаме
65'
65'
90
Запасные
22
Маркетти
Федерико Маркетти
14
Бираски
Давиде Бираски
13
Эль-Амик
Джавад Эль-Амик
5
Ромуло
Ромуло
33
Паяч
Марко Паяч
28
Агудело
Кевин Агудело
19
Пандев
Горан Пандев
9
Санабрия
Антонио Санабрия
30
Фавилли
Андреа Фавилли
Фиорентина
мин
69
Дронговски
Бартломей Дронговски
90
78
Пульгар
Эрик Пульгар
76'
76'
90
20
Пеццелла
Герман Пеццелла
90
21
Лирола
Поль Лирола
90
4
Миленкович
Никола Миленкович
90
6
Раньери
Лука Раньери
90
10
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
90
5
Бадель
Милан Бадель
90
25
Кьеза
Федерико Кьеза
90
8
Кастровилли
Гаэтано Кастровилли
90
11
Соттиль
Риккардо Соттиль
90
Запасные
1
Террачиано
Пьетро Террачиано
22
Касерес
Мартин Касерес
17
Чеккерини
Федерико Чеккерини
29
Дальберт
Дальберт
23
Венути
Лоренцо Венути
93
Терзич
Алекса Терзич
7
Рибери
Франк Рибери
24
Бенасси
Марко Бенасси
15
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
19
Монтиэль
Тофол Монтиэль
27
Журковски
Шимон Журковски
28
Влахович
Душан Влахович