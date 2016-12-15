Матч завершен
Дженоа
Генуя
Лазович 37
1:0
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Серия А, 3 тур

Серия А,

3 тур

Италия
15 дек. 2016, 22:00 МСК
15.12.2016, 22:00 МСК
четверг
Лука Банти
Лука Банти
Главный Судья
Составы
Дженоа
мин
8
Перин
Маттиа Перин
90
1
Муньос
Эсекьель Муньос
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
4
Велозу
Мигель Велозу
90
21
Ригони
Лука Ригони
90
4
Кофи
Исаак Кофи
90
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
83
22
Нинкович
Никола Нинкович
62
22
Лазович
Дарко Лазович
37'
37'
90
9
Симеоне
Джованни Симеоне
90
Запасные
10
Ламанна
Эудженио Ламанна
27
Зима
Лукаш Зима
28
Бривио
Давиде Бривио
3
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
24
Орбан
Лукас Орбан
13
Фьямоцци
Риккардо Фьямоцци
4
Бираски
Давиде Бираски
23
Эденилсон
Эденилсон
24
Нтчам
Оливье Нтчам
13
Гакпе
Серж Гакпе
21
Пандев
Горан Пандев
21
Окампос
Лукас Окампос
Фиорентина
мин
6
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
31
Милич
Хрвойе Милич
53
8
Весино
Матиас Весино
90
5
Оливера
Максимильяно Оливера
83
8
Гонсало
Гонсало
90
16
Астори
Давиде Астори
90
5
Бадель
Милан Бадель
88
20
Сальседо
Карлос Сальседо
90
34
Сарате
Мауро Сарате
90
29
Бернардески
Федерико Бернардески
90
6
Санчес
Карлос Санчес
90
Запасные
9
Леццерини
Лука Леццерини
31
Томович
Ненад Томович
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
40
Дикс
Кевин Дикс
72
Иличич
Йосип Иличич
30
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
10
Кьеза
Федерико Кьеза
18
Хаджи
Янис Хаджи
27
Майстро
Фабио Майстро
7
Калинич
Никола Калинич
16
Тельо
Кристиан Тельо
1
Перес
Джош Перес