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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Иличич 17
Кьеза 50
Калинич 62
3:3
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Симеоне 57
Хильмарк 59
Симеоне 86
Серия А, 22 тур
Серия А,
22 тур
Италия
29 янв. 2017, 17:00 МСК
29.01.2017, 17:00 МСК
воскресенье
Даниэле Орсато
Даниэле Орсато
Главный Судья
Составы
Фиорентина
мин
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
13
Астори
Давиде Астори
90
15
Оливера
Максимильяно Оливера
90
6
Санчес
Карлос Санчес
90
20
Валеро
Борха Валеро
90
5
Бадель
Милан Бадель
60
72
Иличич
Йосип Иличич
17'
17'
71
8
Весино
Матиас Весино
90
25
Кьеза
Федерико Кьеза
50'
50'
88
9
Калинич
Никола Калинич
62'
62'
90
Запасные
23
Саталино
Джакомо Саталино
22
Черофолини
Микеле Черофолини
40
Томович
Ненад Томович
31
Милич
Хрвойе Милич
17
Дикс
Кевин Дикс
18
Сальседо
Карлос Сальседо
19
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
11
Толедо
Эрнан Толедо
24
Хаджи
Янис Хаджи
30
Бабакар
Хума Бабакар
16
Тельо
Кристиан Тельо
10
Бернардески
Федерико Бернардески
Дженоа
мин
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
90
21
Орбан
Лукас Орбан
90
24
Муньос
Эсекьель Муньос
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
4
Кофи
Исаак Кофи
32
15
Хильмарк
Оскар Хильмарк
59'
59'
79
22
Лазович
Дарко Лазович
90
51
Пинилья
Маурисио Пинилья
52
9
Симеоне
Джованни Симеоне
57'
86'
57'
86'
90
Запасные
83
Рубиньо
Рубиньо
38
Зима
Лукаш Зима
3
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
37
Таццер
Массимо Таццер
99
Нинкович
Никола Нинкович
2
Эденилсон
Эденилсон
10
Нтчам
Оливье Нтчам
32
Морозини
Леонардо Морозини
16
Бегетто
Андреа Бегетто
59
Кваини
Алессандро Кваини
27
Пандев
Горан Пандев
17
Таарабт
Адель Таарабт