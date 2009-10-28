Матч завершен
Дженоа
Генуя
Палладино 43
Место 73
2:1
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Маркьонни 63
Серия А, 10 тур

Серия А,

10 тур

Италия
28 окт. 2009, 22:45 МСК
28.10.2009, 22:45 МСК
среда
Массимилиано Саккани
Массимилиано Саккани
Главный Судья
Составы
Дженоа
мин
0
Амелия
Марко Амелия
90
0
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Бьява
Джузеппе Бьява
90
0
Модесто
Франческо Модесто
80
0
Сапатер
Альберто Сапатер
90
0
Миланетто
Омар Миланетто
90
0
Росси
Марко Росси
90
0
Креспо
Эрнан Креспо
90
0
Скулли
Джузеппе Скулли
72
0
Палладино
Раффаэле Палладино
43'
43'
68
Запасные
0
Руссо
Данило Руссо
0
Томович
Ненад Томович
0
Эспозито
Андреа Эспозито
0
Место
Джандоменико Место
73'
0
Раджио
Сильвано Раджио
0
Флоккари
Сержио Флоккари
0
Паласио
Родриго Паласио
Фиорентина
мин
0
Фрей
Себастьян Фрей
90
0
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
82
0
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
0
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
0
Комотто
Джанлука Комотто
90
0
Варгас
Хуан Варгас
90
0
Донадель
Марко Донадель
61
0
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
0
Джилардино
Альберто Джилардино
90
0
Муту
Адриан Муту
90
0
Йоветич
Стеван Йоветич
55
Запасные
0
Аврамов
Влада Аврамов
0
Кролдруп
Пер Кролдруп
0
Гобби
Массимо Гобби
0
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
0
Дзанетти
Кристиано Дзанетти
0
Маркьонни
Марко Маркьонни
63'
0
Кастильо
Хосе Игнасио Кастильо