Матч завершен
Брест
Брест
Кур 29
Кур 85
2:2
Матч завершен
Лион
Лион
Дембеле 28
Корне 69
Лига 1, 7 тур

Лига 1,

7 тур

Франция
25 сент. 2019, 20:00 МСК
25.09.2019, 20:00 МСК
среда
Амаури Делеру
Амаури Делеру
Главный Судья
Составы
Брест
мин
10
Шарбонье
Гойтен Шарбонье
80
23
Отре
Матиас Отре
71
21
Кастеллетто
Жан-Чарльз Кастеллетто
90
8
Кур
Йоанн Кур
85'
29'
85', 29'
90
25
Грандсир
Самуэль Грандсир
66
18
Перро
Ромен Перро
90
1
Ларсоннер
Готье Ларсоннер
90
17
Бен
Дени Бен
90
7
Белькебла
Харис Белькебла
90
22
Фоссюрье
Жюльен Фоссюрье
90
6
Диалло
Ибраима Диалло
90
Запасные
5
Шардонне
Брендан Шардонне
13
Ласн
Поль Ласн
7
Баттоккио
Кристиан Баттоккио
19
Н'Гома
Ферри Н'Гома
9
Менди
Александре Менди
Лион
мин
16
Лопеш
Антони Лопеш
90
10
Траоре
Бертран Траоре
75
9
Дембеле
Мусса Дембеле
28'
28'
64
3
Коне
Юссуф Коне
90
5
Денайе
Джейсон Денайе
90
27
Корне
Максвел Корне
69'
69'
90
23
Тете
Кенни Тете
90
29
Тусар
Люка Тусар
90
3
Андерсен
Йоахим Андерсен
90
7
Терье
Мартен Терье
90
12
Мендес
Тиаго Мендес
90
Запасные
30
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
20
Рафаэл
Рафаэл
20
Маршал
Маршал
17
Рен-Аделед
Жефф Рен-Аделед
25
Ауа
Уссем Ауа
22
Лукас
Жеан Лукас
9
Депай
Мемфис Депай