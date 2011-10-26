Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
0:1
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Альба 82
Примера, 10 тур

Примера,

10 тур

Испания
26 окт. 2011, 21:00 МСК
26.10.2011, 21:00 МСК
среда
Составы
Сарагоса
мин
0
Роберто
Роберто
90
0
Да Силва
Пауло Да Силва
90
0
Паредес
Хавьер Паредес
90
0
Мейра
Фернанду Мейра
90
0
Матеос
Давид Матеос
90
0
Хуарес
Эфраин Хуарес
90
0
Микаэл
Рубен Микаэл
57
0
Понцио
Леонардо Понцио
90
0
Баррера
Пабло Баррера
62
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия
90
0
Поштига
Элдер Поштига
76
Запасные
0
Франко
Леонардо Франко
0
Ланцаро
Маурицио Ланцаро
0
Лафита
Анхель Лафита
0
Сукулини
Франко Сукулини
0
Хуан Карлос
Хуан Карлос
0
Ориоль
Эду Ориоль
0
Орти
Хорхе Орти
Валенсия
мин
0
Гуаита
Висенте Гуаита
90
0
Альба
Жорди Альба
82'
82'
90
0
Деальберт
Анхель Деальберт
90
0
Руис
Виктор Руис
90
0
Бруно
Бруно
90
0
Топал
Мехмет Топал
90
0
Банега
Эвер Банега
90
0
Парехо
Даниэль Парехо
46
0
Фегули
Софиан Фегули
90
0
Пьятти
Пабло Пьятти
61
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
83
Запасные
0
Алвеш
Диего Алвеш
0
Матье
Жереми Матье
0
Барраган
Антонио Барраган
0
Альбельда
Давид Альбельда
0
Коста
Тино Коста
0
Адурис
Ариц Адурис
0
Жонас
Жонас