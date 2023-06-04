Эмполи - Лацио: 04 июня 2023 смотреть онлайн
Эмполи
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Эмполи - Лацио: 04 июня 2023 смотреть онлайн

Лацио
Рим
Серия А, 38 тур

Серия А,

Италия
4 июня 2023, -:- МСК
4.06.2023, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

06.01.2022 06 янв. 2022 чт 16:30
Лацио
3 : 3
Эмполи
06.01.2022 06 янв. 2022 чт 16:30
Лацио
3
Эмполи
3
21.08.2021 21 авг. 2021 сб 21:45
Эмполи
1 : 3
Лацио
21.08.2021 21 авг. 2021 сб 21:45
Эмполи
1
Лацио
3
07.02.2019 07 февр. 2019 чт 22:30
Лацио
1 : 0
Эмполи
07.02.2019 07 февр. 2019 чт 22:30
Лацио
1
Эмполи
0
16.09.2018 16 сент. 2018 вс 19:00
Эмполи
0 : 1
Лацио
16.09.2018 16 сент. 2018 вс 19:00
Эмполи
0
Лацио
1
18.02.2017 18 февр. 2017 сб 22:45
Эмполи
1 : 2
Лацио
18.02.2017 18 февр. 2017 сб 22:45
Эмполи
1
Лацио
2
25.09.2016 25 сент. 2016 вс 16:00
Лацио
2 : 0
Эмполи
25.09.2016 25 сент. 2016 вс 16:00
Лацио
2
Эмполи
0
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 19:00
Лацио
2 : 0
Эмполи
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 19:00
Лацио
2
Эмполи
0
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 20:00
Эмполи
1 : 0
Лацио
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 20:00
Эмполи
1
Лацио
0
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 16:00
Лацио
4 : 0
Эмполи
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 16:00
Лацио
4
Эмполи
0
09.11.2014 09 нояб. 2014 вс 17:00
Эмполи
2 : 1
Лацио
09.11.2014 09 нояб. 2014 вс 17:00
Эмполи
2
Лацио
1
10.02.2008 10 февр. 2008 вс 17:00
Эмполи
1 : 0
Лацио
10.02.2008 10 февр. 2008 вс 17:00
Эмполи
1
Лацио
0
15.09.2007 15 сент. 2007 сб 21:30
Лацио
0 : 0
Эмполи
15.09.2007 15 сент. 2007 сб 21:30
Лацио
0
Эмполи
0

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