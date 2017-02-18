Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Луис Суарес
Криштиану Роналду
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Ирландия
Англия
Белоруссия
США
Косово
Канада
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Эмполи
Эмполи
Крунич 67
1:2
Матч завершен
Лацио
Рим
Иммобиле 68
Кейта 80
Серия А, 25 тур
Серия А,
25 тур
Италия
18 февр. 2017, 22:45 МСК
18.02.2017, 22:45 МСК
суббота
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Эмполи
мин
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
90
11
Кроче
Даниэле Кроче
74
21
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
15
Коста
Андреа Коста
90
6
Беллуски
Джузеппе Беллуски
90
2
Лорини
Венсан Лорини
78
8
Диуссе
Ассане Диуссе
90
10
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
90
33
Крунич
Раде Крунич
67'
67'
90
7
Маккароне
Массимо Маккароне
72
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
90
Запасные
23
Пелаготти
Альберто Пелаготти
24
Чосич
Урош Чосич
3
Дзамбелли
Марко Дзамбелли
19
Барба
Федерико Барба
4
Димарко
Федерико Димарко
13
Везели
Фредерик Везели
77
Бюхель
Марсель Бюхель
5
Маури
Хосе Маури
88
Тельо
Андрес Тельо
17
Зайц
Миха Зайц
27
Тиам
Маме Тиам
89
Марилунго
Гвидо Марилунго
Лацио
мин
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
57
1
Стракоша
Томас Стракоша
90
8
Баста
Душан Баста
86
26
Раду
Штефан Раду
78
2
Худт
Уэсли Худт
90
13
Уоллес
Уоллес
90
20
Билья
Лукас Билья
90
16
Пароло
Марко Пароло
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
68'
68'
90
10
Андерсон
Фелипе Андерсон
90
Запасные
41
Боррелли
Лука Боррелли
55
Варгич
Иван Варгич
3
де Врей
Стефан де Врей
15
Баштуш
Баштуш
6
Лукаку
Джордан Лукаку
4
Патрик
Патрик
96
Мургиа
Алессандро Мургиа
99
Мохамед
Абукар Мохамед
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
11
Крекко
Лука Крекко
14
Кейта
Бальде Кейта
80'
71
Тункара
Мамаду Тункара