Матч завершен
Эмполи
Эмполи
Крунич 67
1:2
Матч завершен
Лацио
Рим
Иммобиле 68
Кейта 80
Серия А, 25 тур

Серия А,

25 тур

Италия
18 февр. 2017, 22:45 МСК
18.02.2017, 22:45 МСК
суббота
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Эмполи
мин
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
90
11
Кроче
Даниэле Кроче
74
21
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
15
Коста
Андреа Коста
90
6
Беллуски
Джузеппе Беллуски
90
2
Лорини
Венсан Лорини
78
8
Диуссе
Ассане Диуссе
90
10
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
90
33
Крунич
Раде Крунич
67'
67'
90
7
Маккароне
Массимо Маккароне
72
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
90
Запасные
23
Пелаготти
Альберто Пелаготти
24
Чосич
Урош Чосич
3
Дзамбелли
Марко Дзамбелли
19
Барба
Федерико Барба
4
Димарко
Федерико Димарко
13
Везели
Фредерик Везели
77
Бюхель
Марсель Бюхель
5
Маури
Хосе Маури
88
Тельо
Андрес Тельо
17
Зайц
Миха Зайц
27
Тиам
Маме Тиам
89
Марилунго
Гвидо Марилунго
Лацио
мин
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
57
1
Стракоша
Томас Стракоша
90
8
Баста
Душан Баста
86
26
Раду
Штефан Раду
78
2
Худт
Уэсли Худт
90
13
Уоллес
Уоллес
90
20
Билья
Лукас Билья
90
16
Пароло
Марко Пароло
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
68'
68'
90
10
Андерсон
Фелипе Андерсон
90
Запасные
41
Боррелли
Лука Боррелли
55
Варгич
Иван Варгич
3
де Врей
Стефан де Врей
15
Баштуш
Баштуш
6
Лукаку
Джордан Лукаку
4
Патрик
Патрик
96
Мургиа
Алессандро Мургиа
99
Мохамед
Абукар Мохамед
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
11
Крекко
Лука Крекко
14
Кейта
Бальде Кейта
80'
71
Тункара
Мамаду Тункара