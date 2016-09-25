Матч завершен
Лацио
Рим
Кейта 29
Лулич 90
2:0
Матч завершен
Эмполи
Эмполи
Серия А, 6 тур

Серия А,

6 тур

Италия
25 сент. 2016, 16:00 МСК
25.09.2016, 16:00 МСК
воскресенье
Микаэль Фаббри
Микаэль Фаббри
Главный Судья
Составы
Лацио
мин
3
де Врей
Стефан де Врей
90
1
Стракоша
Томас Стракоша
90
26
Раду
Штефан Раду
90
13
Уоллес
Уоллес
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90'
90'
90
16
Пароло
Марко Пароло
90
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
90
20
Билья
Лукас Билья
10
10
Андерсон
Фелипе Андерсон
84
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
90
14
Кейта
Бальде Кейта
29'
29'
66
Запасные
55
Варгич
Иван Варгич
2
Худт
Уэсли Худт
44
Прце
Фране Прце
18
Альберто
Луис Альберто
23
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
6
Лукаку
Джордан Лукаку
25
Ломбарди
Кристиано Ломбарди
5
Катальди
Данило Катальди
4
Патрик
Патрик
96
Мургиа
Алессандро Мургиа
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
7
Кишна
Рикардо Кишна
Эмполи
мин
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
90
11
Кроче
Даниэле Кроче
90
21
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
6
Беллуски
Джузеппе Беллуски
90
19
Барба
Федерико Барба
33
3
Дзамбелли
Марко Дзамбелли
90
5
Маури
Хосе Маури
90
10
Сапонара
Риккардо Сапонара
90
88
Тельо
Андрес Тельо
59
18
Джилардино
Альберто Джилардино
77
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
90
Запасные
23
Пелаготти
Альберто Пелаготти
24
Чосич
Урош Чосич
4
Димарко
Федерико Димарко
13
Везели
Фредерик Везели
77
Бюхель
Марсель Бюхель
17
Маиелло
Раффаэле Маиелло
8
Диуссе
Ассане Диуссе
33
Крунич
Раде Крунич
31
Перейра
Матеус Перейра
7
Маккароне
Массимо Маккароне
89
Марилунго
Гвидо Марилунго
9
Мчедлидзе
Леван Мчедлидзе