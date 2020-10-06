Рафинья

Лента
Материалы
Все трансферы последнего дня. Кавани в «МЮ», «Юве» забрал Кьезу, «Бавария» вернула Косту
#АПЛ
Они засветились в Европе, а теперь подарили «Фламенго» триумф в Кубке Либертадорес
#Фламенго
Перенесенный в другую страну финал и раскрашенная статуя Христа – о, это Кубок Либертадорес
#Кубок Либертадорес