Меган Рапино

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Адетокумбо, Осака и Рапино вошли в список 100 самых влиятельных людей года
#Яннис Адетокумбо
Футбол
Месси выиграл «Золотой мяч», Алиссон – первый обладатель трофея имени Яшина
#Лионель Месси
Футбол
BBC назвал самых влиятельных женщин 2019 года. Среди них – футболистки, судья, сумоистка и легкоатлетки
#Меган Рапино
Футбол
Месси – лучший игрок мира, Рапино – лучшая футболистка. Тут все обладатели наград ФИФА
#ФИФА