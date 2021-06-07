Борис Ротенберг

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Футбол
«Локомотив» продлил контракт с Ротенбергом, который не играл с декабря 2018-го
#Борис Ротенберг
Футбол
Гинер и Федун не прошли в Исполком РФС
#Евгений Гинер
Футбол
«Локомотив» включил Ротенберга в заявку на сезон РПЛ
#Борис Ротенберг
Футбол
Ротенберги – самая богатая семья России
#Ротенберги
Футбол
Борис Ротенберг: «Я с Сашей на связи. Мы ждем его в «Сочи»
#Александр Кокорин